Mjesec ženskog romskog aktivizma: Samo 3% Romkinja u TK je zaposleno

Već osam godina Udruženje žena Romkinja Bolja Budućnost Tuzla u saradnji sa Ženskom romskom mrežom, implementira Mjesec ženskog romskog aktivizma, koji tradicionalno počinje uličnom akcijama na Međunarodni dan žena, a završava 8. aprila, kada se obilježava Svjetski dan Roma. To je mjesec u kojem nizom aktivnosti ukazuju na položaj žena u društvu, s akcentom na položaj žena iz marginaliziranih skupina, kao što su žene Romkinje, kako bi se skrenula pažnja na probleme s kojima se one susreću u ostvarivanju osnovnih ljudskih prava.

„Mi smo zadovoljne i napravljen je određeni napredak. Međutim još uvijek ima problema i poteškoća u ostvarivanju osnovnih prava, posebno kada su u pitanju Romkinje žene iz ruralnih sredina samohrane majke ili žene sa određenim invaliditetom i smatramo da još uvijek treba mnogo i dosta toga raditi da bi se ta situacija poboljšala“, pojašnjava Larisa Kovačević, Udruženje žena romkinja Bolja budućnost Tuzla.

Članice ženske romske mreže održavaju niz događaja širom BiH, a njihov zajednički cilj je da promijene stereotipnu sliku Romkinje u javnosti. Ta slika ne mora i ne treba uvijek da bude slika o socijalno ugroženoj ženi, već o ravnopravnoj građanki BiH koja ima sva jednaka prava kao i ostale žene u našoj zemlji. No, akcenat je ipak na zapošljavanju, jer je veoma mali broj žena Romkinja zaposlen, što je najčešće posljedica diskriminacije.

„To je veoma mali broj. Postoje programi koji pružaju podršku zapošljavanju Roma i Romkinja, to su akcioni planovi na nacionalnom nivou. Ima ih zaposlenih, ali je to jako mali broj žena Romkinja i mi to najčešće pripisujemo diskriminaciji, ali generalno i neobrazovanosti i neinforisanosti Romkinja“, kazala je Kovačević.

Istraživanje koje je u toku 2017. godine rađeno o diskriminaciji Roma na području Tuzlanskog kantona pokazuje da je 69% žena Romkinja pismeno. No, mnogo je veći broj muškaraca Roma koji imaju osnovno obrazovanje od žena Romkinja, što je posljedica najčešće loših uvjeta stanovanja, siromaštva, ali i ranog sklapanja braka i uopćeno položaja žene u društvu. Zaposlenih žena ima tek 3 %, dok ih je u radu na crno duplo više. Zbog toga je potrebno još dosta rada, kako bi se stanje popravilo, poručuju iz tuzlanskog udruženja koje se bori za bolju poziciju Romkinja u društvu.

Ove godine se spomenuta kampanja i regionalno implementira te će osim u BiH, biti organizovana u Srbiji i Crnoj Gori.