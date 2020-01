Mjesečna plata sezonskih radnika u ugostiteljstvu u Hrvatskoj tri puta veća nego u BiH

Dvadesetsedmogodišnji Elvedin Okačić iz Banovića, prošlo ljeto proveo je radeći u Hrvatskoj. Tada se prvi put odlučio prijaviti za sezonski posao, a kako kaže, nije mu bilo lako donijeti tu odluku, jer promjena grada, pa i države izazov je čak i za mladog čovjeka željnog avantura. Plašio se za svoju sigurnost, ali ipak je rizikovao. U Banovićima, gdje živi, nema stalni posao, zbog čega je i ove godine prinuđen prihvatiti sezonski posao na hrvatskom primorju. Do stalnog zaposlenja namjera mu je usavršiti se u ugostiteljstvu, a ni zarada nije zanemariva.



“S obzirom da oni nude i smještaj i hranu, i platu sasvim korektnu za te uslove, može se pristojno zaraditi i živjeti tu sasvim normalno. Jako je bitno i to što se tu radi dug period. Do oko šest mjeseci bez prekida tako da se može pristojno zaraditi” – kazao je Elvedin Okačić.

Kada je riječ o zaradi, bitno je napomenuti da na sezonskim poslovima, primjera radi u Hrvatskoj, ugostitelji mogu zaraditi tri puta veću platu za jedan mjesec, nego u BiH. Za Elvedina šest mjeseci sezonskog rada znači zarada za cijelu godinu.

“Imate tu platu kada tek dođete koja je pristojna i dobra. Imate mogućnost napredovanja, sve je do vas. Postoji mogućnost da plata konstantno raste, kao što je to bilo u mom slučaju. Od prvog do zadnjeg mjeseca moja plata je bila sve viša i viša” – istakao je Elvedin.

Ljetovanje i uživanje na obalama Hrvatskog primorja za neke je samo san, ali ne i za sezonske radnike koji uz usklađene radne obaveze, stignu izdvojiti vrijeme i za sebe.

“Mislim da je za mlade osobe to neka vrsta ljetovanja i posla. Naravno posao nije lagan, sezone su naporne” – kazao je Igor Stanić, poslodavac iz Pule.

Osim zarade, sezonski poslovi pružaju mogućnost upoznavanja novih ljudi, kultura i običaja.

“Dakle mislim da je to prilika za mlade ljude, za sve struke koje mi tražimo, od konobara, kuhara, sobarica, da se zaradi nešto, steknu nova iskustva i upoznaju novi ljudi” – naglasio je Roksanda Percan, direktorica jednog od turističkih naselja.

Najčešći sezonski poslovi koje bh. građani biraju, kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu su u oblasti ugostiteljstva, građevine i poljoprivrede.