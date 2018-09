Mlada bh. reprezentacija bez Čivića i Todorovića protiv Švicaraca i Rumuna

Mlada nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se danas u Trening centru NSBiH u Zenici, gdje će se pripremati za naredna dva meča u okviru kvalifikacija za evropsko prvenstvo 2019. godine.

Mladi bh nogometaši će u petak, upravo u Trening centru NSBiH, igrati protiv Švicarske (17 sati) te u naredni utorak, 11. septembra, u gostima protiv Rumunije (18). To su i jedine dvije selekcije od kojih su do sada izgubili, ali i utakmice u koje ulaze s prve pozicije i 15 bodova iz sedam mečeva u grupi 8. Švicarci su peti s sedam, a Rumuni treći s 12 bodova i utakmicom manje. Drugi je Portugal s 13 bodova i, također, utakmicom manje od BiH i Švicaraca.

– Naravno, uvijek imamo neke igrače koji će malo kasniti zbog avionskih letova, ali svi ćemo biti na okupu do večerašnjeg treninga u 17.30 sati. Vidjet ćemo i kakvo nam je zdravstveno stanje, s obzirom na to da imamo problema s povredama nekih igrača – kazao je selektor Vinko Marinović, koji je dodao kako će do prvog treninga biti poznat i medicinski bilten.

Marinović ističe da ima informacije iz protivničkog tabora te da očekuje tim Švicarske koji je igrao zadnju priajteljsku utakmicu protiv Francuske, koju su krajem maja dobili s 2:1. Jedino će, ističe Marinović, Ajeti i Sou biti priključeni A-selekciji Švicarske.

– Nemamo puno vremena za pripremu, a moramo voditi računa i da se malo osvježimo. Ali, dosta smo dugo zajedno i neke stvari već znamo. Nadamo se da će to igrači ispoštovati i na utakmici – kaže Marinović.

Selektor se nada da će TC NSBiH u Zenici u petak biti ispunjen do posljednjeg mjesta te da će imati podršku sa tribina.

– Imamo neke rezultate, uspjeli smo se vratiti u igru za odlazak na EP, ali još je to daleko. Igramo s kvalitetnim reprezentacijama – na kraju krajeva Švicarska (u gostima 0:1) i Rumunija (kući 1:3) su nas jedine i pobijedile u ovim kvalifikacijama.

Ali, bitno je da igrači imaju priliku, a bitno je da i mi vidimo koliko oni mogu. Nadam se da će nas publika, kao i do sada, maksimalno podržati – ističe Marinović.

On napominje da se moraju dobro taktički pripremiti, jer će odlučivati detalji, ali i da je sreća bitan faktor. Selektor nije zabrinut što nema Eldara Čivića i Darka Todorovića, koji su prekomandovani u A tim.

– Mlada reprezentacija i služi da što više igrača pripremi za A tim. Mi svakako ne bismo imali Todorovića, koji je suspendovan zbog žutih kartona. Naravno, on ne može iz istog razloga igrati ni za A selekciju. Čivić je povrijeđen pa ni on ne bi mogao igrati. Međutim, imamo ostale igrače koji su bili sa nama. Nadam se da će odreagovati i iskoristiti svoju priliku i da će se nametnuti – ističe Marinović.

Mladi bek Kerim Memija ističe da u našem taboru vlada pozitivna atmosfera te da se nadaju nastavku dobrih igara i rezultata.

– Neko zajedništvo i fina atmosfera u ekipi i dovelo nas je dovde. Pokazali smo da možemo igrati sa svima i da možemo da pobijedimo svakako. Očekuju nas dvije važne utakmice, što da ne, mislim da možemo da napravimo dobar rezultat – smatra Memija.

Dodaje kako su zavrijedili da izbjegnu poraz u prvom meču u Švicarskoj te da se nada osveti, a nada se i podršci s tribina.

– Pune tribine nam daju dodatnu snagu. Lijepo je igrati pred punim tribinama – poručuje Memija.

