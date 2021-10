Mlada fudbalska reprezentacija BiH: Opravdali smo ulogu favorita

U-19 reprezentativke Bosne i Hercegovine su ubjedljivom pobjedom nad Armenijom počele kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2022.

Selektor Dragan Jevtić je nakon meča izjavio:

„U najavi smo rekli da ne bježimo od uloge favorita, tako smo se postavili i na kraju to pokazuje i rezultat današnje utakmice. Zadovoljni smo pristupom igračica u ovom meču i načinom na koji su igrale. Rezultat nakon prvih 45 minuta nam je dozvolio da odmorimo glavne igračice za predstojeće utakmice. Slijedi nam meč sa Estonijom koja je kvalitetniji protivnik od današnjeg, ali očekujemo pobjedu i u tom susretu.“

Maja Jelčić je danas postigla tri gola i sa optimizmom gleda na nastavak turnira:

„Očekivali smo pobjedu danas i nadam se da ćemo turnir završiti sa maksimalnim učinkom. Došli smo ovdje sa željom za plasman u Ligu „A“ i vjerujem da ćemo to i ostvariti. Bez obzira na to što sam postigla tri gola, sigurno da mogu i bolje. Protiv Estonije će biti vjerovatno teža utakmica, ali mi se nikog ne bojimo i vjerujem da ćemo i tu opravdati ulogu favorita.“

Zapaženu ulogu u bh. timu imala je Sydney Japić koja je zadovoljna onim što je ekipa pokazala:

„Krenuli smo od početka jako u ovaj meč. Znali smo šta možemo da očekujemo od protivnika, željeli smo da što prije riješimo utakmicu i upravo to smo i uradili. Odigrali smo odličnu utakmicu kao tim i na kraju došli do ubjedljivog trijumfa. Iako smo ostvarili tako visoku pobjedu, Armenija je igrala agresivno, međutim naš kvalitet je došao do izražaja. Očekujem od Estonije sličnu igru, a mi ćemo znati kako da odgovorimo i vjerujem da ćemo i tu doći do tri boda.“

Bosna i Hercegovina je pobijedila Armeniju sa 13:0. Tri gola postigla je Maja Jelčić, po dva puta mrežu su tresle Sydney Japić, Vanessa Šabanović, Marija Ana Milinković i Elma Huremović, dok su po jednom pogađale Almasa Pandžić i Elma Husić.