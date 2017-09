Mladi bh nogometaši stigli u Crnu Goru

Nogometna ‘U-21' reprezentacija Bosne i Hercegovine će u utorak u 17.30 sati na stadionu FK Sutjeska u Nikšiću odigrati prijateljsku utakmicu sa selekcijom Crne Gore.

Izabranici Vinka Marinovića su stigli danas u taj crnogorski grad a trener golmana Danimir Milkanović ističe da će se dati šansa igračima koji su imali manju minutažu.

– Želimo sve da ih vidimo na djelu. Bit će to dobra provjera za nas pred nastavak kvalifikacija – rekao je.

Prije dva dana bh. mladi reprezentativci su poraženi od Rumunije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, a Milkanović je prokomentarisao i taj meč istakavši da nije nedostajalo zalaganja.

– Male greške su nas odvele u poraz. Možda nismo imali ni malo sportske sreće pa da dođemo do povoljnijeg rezultata. Pogodili smo i stativu u 90’ pri rezultatu 1:2, a do kraja nadoknade Rumuni su nas kaznili i postigli treći gol. Ipak, selekcija Rumunije je jako kvalitetna ekipa i žao mi je što nismo iskoristili naše šanse i došli barem do boda – poručio je.

Do utakmice s Crnom Gorom reprezentativci će obaviti dva treninga, prenosi zvanična stranica Nogometnog saveza BiH.

Izvor: RTV Slon/FENA/