Mladi nogometaši BiH večeras protiv Lihtenštajna

Mlada nogometna reprezentacija U21 Bosne i Hercegovine večeras u Vaduzu protiv domaće selekcije Lihtenštajna igra susret 7. kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo, koje će se 2019. godine održati u Italiji i San Marinu.

Izabranici selektora Vinka Marinovića nakon šest odigranih kola vode u Osmoj grupi sa 12 bodova, koliko ima i drugoplasirana Rumunija, ali sa slabijom gol razlikom.

Zadnja probjeda protiv selekcije Velsa sa 1:0, ostvarena prije četiri dana u Zenici, podigla je samopuzdanje naših mladih nogometaša, koji kao favoriti ulaze u današnji duel protiv posljednje ekipe na tabeli.

Ovo će biti drugi susret selekcija Lihtenštajna i BiH, a u prvom je naš tim prošle godine slavio s ubjedljivih 6:0.

I pored činjenice da igramo s najslabijom ekipom u grupi selektor, Marinović poziva na oprez i ozbiljnost.

– Iako smo favoriti na papiru i svi smatraju da će utakmica biti laka, to neće biti tako. Moramo maksimalno ozbiljno pristupiti utakmici kako bismo došli do željenih bodova. Momci su do sada u kvalifikacijama pokazali zrelost i očekujemo da tako nastave i ovaj put – rekao je selektor.

Susret se igra od 18.00 sati, a vodit će ga sudijska četvorka iz Gruzije sa glavnim sucem Giorgije Kruashvilijem.

Pored ovog susreta u Osmoj grupi još će igrati Švicarska i Portugal.

Tabela Osme grupe kvalifikacija za EP:

1. Bosna i Hercegovina 6 4 0 2 15:5 12

2. Rumunija 6 3 3 0 9:3 12

3. Portugal 5 3 1 1 13:5 10

4. Švicarska 6 2 1 3 5:8 7

5. Vels 6 2 1 3 6:8 7

6. Lihtenštajn 5 0 0 5 1:20 0

Izvor: RTV Slon/Fena