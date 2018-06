Mladi u TK i dalje bez Strategije: VMGT ponudilo saradnju Vladi TK!

Od 12 općina koje sa Gradom Tuzla čine Tuzlanski kanton, sedam njih ima formirana Vijeća mladih. U osmoj, odnosno općini Kladanj vijeće je formirano, ali je neaktivno, dok u preostalih pet općina takva tijela ni ne postoje. Međutim, nekompletan spisak oformljenih legitimnih predstavništava mladih po općinama, nije bio prepreka za formiranje Vijeća koje će voditi računa o potrebama i pravima mladih na teritoriji cijelog kantona. Ipak, iako formirano, kantonalno Vijeće mladih tek je jedan od rijetkih pokazatelja da se o mladima ovog dijela države uopšte vodi računa.

“Na kantonu imamo jedan prilično neuređen sistem kada uopšte pričamo o usmjerenom djelovanju ka mladima na kantonalnom nivou. Imamo mnogo koraka koji bi se trebali ispuniti.” – kazala je Asja Dizdarević, predsjednica Vijeća mladih Grada Tuzla.

A da će ti koraci ipak ostati neispunjeni postalo je jasnije poslije iznošenja zvaničnog stava Vlade Tuzlanskog kantona, kako će se dugonajavljivana izrada Strategije za mlade na kantonalnom nivou ipak prolongirati.

Ministrica za sport i mlade TK, Slavena Vojinović kaže da ova Strategija zahtjeva posebnu metodologiju.

“Kada je u pitanju Strategija za mlade ona je bila inicijativa još na martovskoj skupštini. Pošto ona zahtijeva posebnu metodologiju i značajna finansijska sredstva, planirana je da se u narednoj godini radi.” – ističe Vojinović.

Iako resornom kantonalnom ministarstvu kao ni Vladi TK dokument koji uređuje prava, obaveze ali i potrebe mladih Tuzlanskog kantona još uvijek nije od prioritetnog značaja, taj dokument je bio od prioritetnog značaja Gradskoj upravi Grada Tuzla još 2017. godine iako se tek godinu dana poslije počela implemenentirati Strategija za mlade.

U resornoj gradskoj službi ističu kako se, sa tako bitnim dokumentom za život i razvoj svih mladih Tuzle, nije željelo požurivati budući da je veliki broj ljudi bio uključen u cijeli proces. Međutim, gradu koji u ovom slučaju predstavlja tek lokalnu instancu vlasti, ruke vezanima drži vlast koja je iznad, odnosno kanton koji nema jasnog plana kako zadovoljiti ionako svakim danom sve veće potrebe mladih ljudi.

“Kanton je nadležan za dosta problema mladih u gradu i kantonu i mislim i nadam se da će to realizovati. Bilo bi dobro da realizuju. Bilo bi prijeko potrebno jer mladi masovnog odlaze jer ne vide perspektivu, jednostavno.” – ističe Asja Redžić, šefica Odjeljenja za kulturu, sport i pitanja mladih i socijalnu zaštitu grada Tuzla, te dodaje: “Tako da im mi to moramo omogućiti. I lokalne vlasti, ali i kantonalne. Bilo bi lijepo da pristupe izgradi Strategije za mlade. I ukoliko bude potrebno, možemo im pomoći i ponuditi savjet obzirom da smo mi prošli taj proces. Taj proces mora uključiti sve omladinske organizacije i što veći broj ljudi. Ne treba angažovati eksperta koji će to uraditi jer od takve strategije nema ništa. Moraju se svi uključiti i na realizaciji i implementaciji Strategije.”

Upravo vođeni vlastitim, a pozitivnim iskustvom, Vijeće mladih Grada Tuzla ponudilo je sve svoje kapacitete kantonalnim vlastima kako bi se proces izrade Strategije za mlade Tuzlanskog kantona i ubrzao. Međutim, na ponudu se, misle u tuzlanskom Vijeću mladih, izgleda zaboravilo, dok je Strategija već uveliko stavljena u drugi plan.

“Nakon što je oformljeno novo Ministarstvo za kulturu, sport i mlade, mi smo imali sastanak sa tadašnjim ministrom Mićanovićem, gdje smo ustvari ponudili naše kapacitete, resurse ali i iskustva u istraživanju položaja mladih Grada Tuzla, i da isti koncept primjenimo za istraživanje potreba mladih Tuzlčanskog kantona. Ove godine im nažalost nije prioritet istraživanje potreba mladih Tuzlanskog kantona tako da će to vjerovatno sačekati 2019. godinu.” – kaže Asja Dizdarević, predsjednica Vijeća mladih Grada Tuzla.

Čitavim nizom odredbi ali i stavki iz kojih bi Strategija za mlade Tuzlanskog kantona bila sačinjena, ne bi se samo unaprijedili životi osoba mlađih od 30 godina, smatraju u Gradskoj upravi ali i u tuzlanskom Vijeću mladih. Njom bi se uveliko doprinjelo i smanjenju odliva mozgova budući da mladi, koji dominantno i napuštaju Tuzlanski kanton, odlaze zbog nedostatka prilika, podrške ali i pažnje vlasti koja bi bila senzibilnija prema onome što je mladima i potrebno. A to je vjetar u leđa za ostanak, a nikako za odlazak iz domovine.