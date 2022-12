Mnogi poljoprivrednici u minusu, traže izdvajanje 20 miliona iz Budžeta TK za 2023. godinu

Poljoprivrednici u Tuzlanskom kantonu nisu zadovoljni planiranim iznosom podrške poljoprivrednoj proizvodnji naredne godine. Nacrtom budžeta za 2023. godinu predviđena su sredstva od devet miliona KM, što je manje za oko četiri miliona u odnosu na Budžet tekuće godine.

U ovoj godini poljoprivrednici u Tuzlanskom kantonu su pretrpjeli brojne ”udare” koji su uticali na samu proizvodnju. Najveći je onaj finansijski zbog poskupljenja repromaterijala, pa su mnogi, uprkos nastojanjima i radu, danas u minusu.

”Mi smo imali smanjenu proizvodnju u ovoj godini, tome je doprinijelo vrijeme i ulazni inputi koji su izrazito bili skupi. Neko ko je ušao u proizvodnju on je već planirao koliko će zaraditi, ako zarađuje manje, on već kaže, ja sam izgubio. Iz tog razloga počinje razmišljati da li će to sljedeće godine raditi”, navodi Fahrudin Delibajrić, predsjednik Udruženja proizvođača kornišona TK.

Proizvođači mlijeka također su se ove godine suočili sa brojnim problemima. Cijena goriva za mehanizaciju je duplo veća u odnosu na prošlu godinu, a mineralno đubrivo skuplje za 300 posto. To je dovelo do loše gnojidbe pa su umanjeni prinosi i hrana za stoku je nekvalitetna. Istovremeno, otkupna cijena mlijeka ne prati trend poskupljenja repromaterijala, pa mnogi proizvođači razmišljaju o gašenju proizvodnje.

”Mi smo jednostavno postali nerentabilni. Naše proizvodnje su u gubitku što se tiče poslovanja, a znamo da firme koje posluju negativno, njihov vijek trajanja nije dug, to može potrajati pet-šest mjeseci i jednostavno mi se gasimo”, ističe Eldin Glibanović, predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka TK.

Očekivali su da će im nadležni u kantonu pomoći da uspiju stabilizirati stanje, na način da će povećati izdvajanja za poljoprivredu i ruralni razvoj za narednu godinu.

Međum, Nacrtom budžeta usvojenim u ovoj sedmici, za ovu oblast predviđeno je devet miliona KM, što je skoro 30 posto ili četiri miliona manje u odnosu na budžet u tekućoj godini. O tome je razgovarano na sastanku predstavnika svih grana poljoprivrede.

”Sa ovakvim prijedlogom mi bi došli u totalni kolaps. Današnji sastanak ima taj cilj da damo prijedlog koji je najniži iznos koji bi bio, kojim bi donekle mogli podmiriti naše poljoprivredne proizvođače, da opstanu i nastave sa poljoprivrednom proizvodnjom”, navodi Senad Hećimović, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije TK.

Obzirom da se poskupljenjima ne vidi kraj, poljoprivrednici zahtijevaju od kantonalne vlasti povećanje sredstava za poljoprivrednu proizvodnju za narednu godinu. Umjesto planiranih 9, traže sredstva od oko 20 miliona KM ili 3,5 posto Budžeta.

”Svako izdvajanje koje je manje od 3,5 posto iz Budžeta TK ne znači ništa ljudima koji se bave ovom proizvodnjom i koju oni direktno finansiraju iz tekuće proizvodnje. Naši poljoprivredni proizvođači nisu dobrodošli ni u kakve banke, trenutno koriste najčešće kreditna sredstva iz mikrokreditnih organizacija i to je upitno, jer su svi prezaduženi”, ističe Suad Selimović, sekretar Saveza udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije TK.

Zaključci sastanka poljoprivrednika bit će upućeni nadležnima od kojih očekuju da kreiraju politike koje će biti u korist proizvođača i generalno građana. Nadaju se da će Vlada i Skupština TK interventno djelovati.