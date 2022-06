Mogu li porodilišta biti mjesta početka novog života?

U Tuzli je danas održan Okrugli sto ”Korupcija u porodilištima i socio-psihološke posljedice na društvo” u okviru projekta Udruženja ”BABY STEPS”.

U svim porodilištima u BiH prisutni su problemi, i to loši uslovi za porod i loš odnos prema porodiljama, tvrde iz Udruženja ”BABY STEPS”.

”Priče koje dobivamo znaju biti i pozitivne, ali je previše tih negativnih da bi šutjeli i o njima ne govorili. Moramo se truditi da unaprijedimo, da naučimo kakva je ta idealna komunikacija sa porodiljom, moramo se naučiti odnositi prema porodilji”, navodi Amila Tatarević, predsjednica Udruženja ”BABY STEPS”.

Loše ophođenje prema porodiljama dovodi do korupcije u porodilištima. Polovina poroda u Bosni i Hercegovini je započela i završila s korupcijom, pokazalo je istraživanje ovog Udruženja.

”To kada pretvorimo u cifre, u odnosu na prosječni iznos koji je naveden prema istraživanju dobijemo preko dva miliona KM godišnje. Zamislite koji je to iznos i šta se može uraditi s tim novcem, u kontekstu unaprjeđenja uslova u porodilištima, edukacije osoblja u smislu unaprjeđenja tehnika koje se koriste, praćenja preporuka svjetskih ginekoloških akušerskih udruženja, pa i samog odnosa prema porodilji jer je i to nužno da sistem rješava”, ističe Tatarević.

Godišnje u BiH bude oko 30 hiljada poroda. On bi trebao biti svečan čin i porodilja odlazi s takvom percepcijom u bolnicu. No, u velikom broju slučajeva ne bude tako, a porodilje svoja iskustva često prenose tek psiholozima. Ne radi se samo o fizičkoj boli koju porodilja osjeti.

”Niko se ne sjeća te fizičke boli, nego se sjeća ove mentalne boli, dakle šta je preživjela u toku poroda. Ako dodate na to da je to prvo iskustvo naročito ako govorimo s aspekta prvorotki, onda je to možda dobra podloga za traumatično iskustvo u smislu postoporođajne depresije”, rekla je Zinaida Čolić Ćatić, magistrica psihologije.

Do sada se o problematici porodilja nije mnogo znalo, i porodilje su uglavnom šutjele, što zbog porodice, što zbog okruženja. Sociolozi kažu da je tema korupcije u porodilištima do sada bila zanemarena. Ovaj vid korupcije je sadržilac ogromnog broja problema, jer reflektira odnos društva prema ženama.

”Ali i odnos društva posebno prema ranjivim ženama koje su u ulozi porodilja i gdje se porodilišta pretvaraju u mjesta totalne kontrole nad tim ženama od kojih se traže raznorazni ustupci i koji se upuštaju u jedan u potpunosti eksploatatorski i nepravedan režim gdje se od njih traži da daju mito kako bi dobili bolje usluge”, ističe Samir Forić, docent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Na okruglom stolu u Tuzli pored stručnjaka iz oblasti psihologije i sociologije, prisutni su bili i predstavnici institucija, UKC-a Tuzla i Ministarstva zdravstva. Svi su dali preporuke kako problematiku rješavati u narednom periodu, a za što će trebati dugo vremena.

”Do sada smo išli nizbrdo, ali zaista vjerujemo i vidimo neke pomake, vidimo reakcije, vidimo da se konačno budi javnost i nadležni u kontekstu da se nešto mora raditi”, kazala je predsjednica Udruženja ”BABY STEPS”.

Cilj je da u budućnosti ima sve manje negativnih iskustava iz bh. porodilišta i da uistinu ona budu mjesta gdje počinje novi život.