Mominah: Nama je čast dočekati hadžije, goste Allaha dž.š.

Sve institucije Kraljevine Saudijske Arabije su i ove godine spremne dočekati nekoliko miliona hodočasnika iz čitavog svijeta i danonoćno rade na njihovoj sigurnosti – kazao je ambasador Kraljevine Saudijske Arabije u Bosni i Hercegovini Hani bin Abdullah Mominah.

– Ovo su mubarek dani pa je prilika da se i govori o hadžu, a biti na usluzi hadžijama velika je čast i velika radost za Kraljevinu Saudijsku Arabiju i njene građane – naglasio je Mominah, jer, dodao je on, hadžije su gosti Allaha dž.š. te je “velika čast ukazana nama da lijepo dočekamo Njegove goste”.

S obzirom da je Kraljevina Saudijska Arabija počastvovana da brine o dva sveta harema u Mekki i Medini, Mominah je kazao da se kontinuirano radi na poboljšanju usluge hodočasnicima, poboljšava se infrastruktura, uvode se najsofisticiranije tehnologije kojima se olakšava izvršenje hadžskih obreda…

Već je realizirana politika strategija i plana razvoja cestovne infrastrukture, čime je poboljšana putna komunikacija, posebno prema Arefatu, Muzdelifi i Mini. Osigurani su autobusi za prijevoz, smještajni kapaciteti su prošireni, izgrađeni su novi hoteli sa vrhunskom uslugom, kvalitetnom hranom, vodom…

Ministarstvo zdravlja ima izrađen plan za djelovanje u svim situacijama, a zdravstvene usluge su na najvišem nivou, sa obučenim kadrom i najsavremenijom opremom koju nemaju čak ni najbolje klinike u svijetu. Ekipe hitne pomoći spremne su za djelovanje i u vanrednim situacijama, a apoteke su opremljene svim potrebnim medikamentima.

Kako bi hodočasnici obavili sve obrede, osiguran je svaki segment tokom hadža, a za to su angažirane sve službe Kraljevine, sve institucije, bez izuzetka, od državnog do lokalnog nivoa, sva ministarstva vojska, policija, zdravstvo, saobraćaj, ministarstvo ekologije, „svi su maksimalno mobilizirani kako bi pružili sigurnost i udobnost hadžijama, a sve to nadgleda Čuvar dvaju harema kralj Selman bin Abdul Aziz“.

– Možemo sa sigurnošću kazati da Kraljevina Saudijska Arabija uživa veliki stepen sigurnosti, pa neće biti problema ni u Mekki ni u Medini, kao ni u drugim gradovima u vrijeme hadža – kazao je ambasador.

Hvala Bogu, kaže Mominah, Kraljevina Saudijska Arabija nikada nije doživjela velike sigurnosne greške, „jer naš je uslov da sve države koje potpišu Protokol o hadžu, moraju ga i slijediti, kako bi se izbjegle nepredviđene sigurnosne prepreke“.

– Od početka kada hodočasnik stupi na tlo Kraljevine Saudijske Arabije pa sve do njegovog odlaska, mi brinemo o svakom čovjeku, kako bi u miru i sigurnosti obavio hadž – zaključio je ambasador Kraljevine Saudijske Arabije u BiH Hani bin Abdullah Mominah.

Očekuje se da će ove godine hadž obaviti oko 2,5 miliona hodočasnika iz čitavog svijeta, a što se tiče domaćih hodočasnika, taj broj je u danima hadža veći.

Za buduće hadžije iz BiH je izdato 1.680 viza, a tradicionalno i ove godine će 15 hodočasnika obaviti hadž koji finansira Sluga dvaju harema – kralj Selman bin Abdulaziz Al Saudići u okviru projekta “Gosti Sluge dvaju časnih harema”, a to su akademici, doktori, profesori, naučnici.

Iz Bosne i Hercegovine ove godine će petu islamsku dužnost – hadž, obaviti 1.680 vjernika, koje će pet aviona prevesti, 8. 9. i 10. augusta iz Sarajeva ka Mekki i Medini.

Izvor: RTV Slon/Fena