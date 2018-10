Monitoring predizborne kampanje: Najviše informacija objavljeno na web portalima

Stranke koje su ostvarile izbornu pobjedu, a to su prije svih SDA, HDZ, SNSD imale su najviše prostora u medijima u toku svoje predizborne kampanje – rečeno je danas na prezentaciji preliminarnih rezultata monitoringa medija u vrijeme Općih izbora 2018. godine. Preliminarni rezultati također pokazuju da su građani najviše sadržaja o izborima imali na web portalima, dok su politički kandidati najmanje medijskog prostora uspjeli dobiti na javnim servisima.

”Analizirano je 22.256 sadržaja u medijima koji su objavljeni u toku izborne kampanje i izborni sadržaji u tim informativnim sadržajima činili su 23%. Ukupno je bilo oko 5290 sadržaja koji su se referirali na izbornu kampanju, ” rekla je Lejla Turčilo, voditeljica istraživanja.

Prelimirani rezultati ovog svrhovitog monitoringa pokazuju da se na javnim servisima izborni sadržaj u odnosu na ukupan broj informativnog sadržaja pojavljivao u omjeru od 1 do 3%. Stoga, istraživači zaključuju da su javni servisi posvetili malu pažnju izbornoj kampanju za razliku od drugih medija. No, ono što je posebno zabrinjavajuće jeste autorstvo tekstova koje je navedeno u svega 23% sadržaja. Ali to nije sve – ovaj monitoring otkrio je i neke druge detalje o kojima bi medijska javnost trebala promišljati.

”Ono što jeste još uvijek problematično to je balansiranost u izvještavanju, jer se polovina sadržaja bazirala samo na jedan izvor. Recimo, ako se izvještava o jednom političkom subjetku priča se fokusira na to što taj politički subjekt iznosi kao informaciju,” objašnjava Turčilo.

A osim baziranja na jedan izvor, monitoring je osvjetlio i uočio neprikladne govore koji su bili zastupljeni u predizborno vrijeme. ”To su situacije gdje kandidat za predsjednika Vukota Govedarica vrijeđa Željku Cvijanović, on navodi da je ona ustaška unuka. Zatim, stranka GS je o HDZ-u izvještavala kao da se radi o UZP-u. Željka Cvijanović uzvraća Govedarici također govorom mržnje i naziva ga kukavicom. Zatim imamo prijetnje to da Dodik prijeti stanovnicima Gacka i uslovljava ih da moraju glasati za njega,” rekao je Borislav Vukojević, jedan od istraživača.

Istraživači se neće zadržati na ovim aspektima te se finalni izvještaj sa svim preporukama očekuje početkom novembra kada će biti objavljen. Iza ovog monitoringa stoji Koalicija za slobodne i poštene izbore Pod lupom i Udruženje Bh. novinari, a projekat je podržan od USAID-a i Evropske unije.