Mora se uvažiti stav braniteljskih udruga HVO

GO HDZ BiH Tuzla poziva sve nositelje izvršnih i zakonodavnih funkcija u gradu Tuzla kao i predstavnike braniteljskih udruga proistekle iz Armije BiH da zaustave pokušaj prekrajanja povijesnih činjenica i uloge Hrvatskog vijeća obrane (HVO) i 115. brigade Zrinski u obrani tuzlanskog područja.

Nažalost, nakon procesa nasilnog gašenja 115. brigade Zrinski, iako je cijelo vrijeme tijekom rata sudjelovala u obrambenim operacijama, danas se opet pokušava pokazati da bojovnici brigade Zrinski i HVO nemaju jednak status u Tuzli.

Iako znamo da braniteljima ne treba potpora i da sami mogu iznijeti i mnoge teže bitke, želimo upozoriti da će postupci predstavnika braniteljskih udruga Armije BiH i lokalne vlasti prouzročiti veliku štetu i narušiti odnose.

Zbog toga ćemo tražiti da se Gradsko vijeće Tuzla i novoizabrani gradonačelnik Zijad Lugavić očituju smeta li Tuzli da na spomen obilježju koje se planira graditi tuzlanskim brigadama i jedinicama koje su branile naš grad bude i grb HVO.

Ako to smeta, onda se to mora jasno i otvoreno reći i da se zna kako se to danas gleda na ulogu 115. brigade Zrinski.

Ukoliko izostanu reakcije značiti će nastavak politike iz 1994. godine kojom se HVO na ovim prostorima nastojalo predstaviti kao neprijateljske snage. Kako bi u takvom ozračju izbjegli nepotrebne sukobe i stradanja političko i vojno vodstvo Hrvatske zajednice Soli je 10.01.1994. zaustavilo ratni put brigade iako se cijelo vrijeme surađivalo s Armijom RBiH. Gašenje 115. brigade Zrinski HVO bio je tada veliki udarac za hrvatski narod tuzlanskog kraja, a i danas se nažalost može iščitati puno toga iz odnosa prema braniteljima HVO i onima koji su svoje živote položili za slobodu Tuzle i domovine BiH.

GO HDZ BiH Tuzla neće dopustiti takav odnos i očekujemo da će danas, u 2023. godini ipak nadvladati razuman stav i političke odluke i da će biti uvažen stav Koordinacije braniteljskih udruga HVO kojeg su javno iznijeli, navodi se u saopštenju za javnst GO HDZ BiH Tuzla