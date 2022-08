Mostar ovacijama dočekao zlatnu Lanu Pudar

Mostar je spektakularno dočekao svoju zlatnu sugrađanku i europsku prvakinju u plivanju na 200 metara delfin Lanu Pudar na platou ispod Starog mosta, gdje su osim riječi čestitke upućena i obećanja o izgradnji olimpijskog bazena u gradu na Neretvi.

U prvom dijelu press konferencije uz najbolju bh. plivačicu govorili su njezini treneri i članovi Sportskog saveza Grada Mostara koji su se složili kako je zaista nevjerojatno da jedna mala država ima tako mladu europsku prvakinju te kako su pred njom još veći uspjesi.

Istaknuli su kako je Lana primjer kako se veliki rezultati mogu postići i u BiH te da za svjetsku elitu nije potrebno ići dalje u svijet.

Na toj konferenciji potvrđeno je kako se Lana Pudar neće natjecati na predstojećem Svjetskom juniorskom prvenstvu koje se održava u južnoameričkom Peruu, a razlog te odluke je odmor koji joj je potreban, potvrdio je Klub vodenih sportova “Orka” Mostar.

Pravi delirij popraćen ovacijama nastao je kada se mnogobrojnoj okupljenoj publici, obratila upravo Lana Pudar.

– Malo mi je dosta svega, ova je sezona bila duga i naporna, ali i vrlo, vrlo uspješna i zato moram da se zahvalim mom timu, trenerima, mojoj porodici i svim ljudima koji me podržavaju i koji omogućavaju da odem na pripreme i natjecanja. Ne živimo baš u državi koja je u dobrom stanju, tako da znam da je nekada zaista teška financijska situacija, ali ja nikada nisam osjetila taj problem tako da veliko hvala i mojim sponzorima, sponzorima mog kluba i hvala svima vama ljudi – poručila je Pudar.

Dočeku je prisustvovao i premijer Federacije BiH Fadil Novalić koji je čestitao Lani, njenim roditeljima, trenerima i svima koji su na bilo koji način sudjelovali u ovom velikom uspjehu te naglasio kako je ponosan što je Vlada FBiH prepoznala Lanin talenat.

-Sistemski smo riješili da njihovi uspjesi, ne samo Lanin, nego i svih naših sportaša u FBiH, budu adekvatno nagrađeni iz proračuna FBiH što konkretno znači da su nagrade najuspješnijim garantirane propisom, a ne voljom nekog pojedinca. Mi smo u Vladi bez ikakvog dvoumljenja odlučili da pomognemo izgradnju bazena u Mostaru – istaknuo je Novalić ocjenjujući kako je kombinacija Vlade FBiH i Grada Mostara dobitna kombinacija.

-Siguran sam da će Lana i dalje osvajati medalje, a ako to nije teret za nju, očekujemo da bude i naša prva olimpijka s olimpijskom medaljom 2024. godine – poručio je premijer Federacije BiH.

“Tata me doveo da naučim plivati, treneri prepoznali da imam potencijal i iza toga sam osvojila 150 medalja”, započeo je citatom same Lane Pudar mostarski gradonačelnik Mario Kordić koji je rekao kako mu je srce puno zbog njezinog uspjeha

– Iza Laninog uspjeha stoji ustrajnost, odricanje, rad, trud, fokusiranje na cilj, i to ne samo Laninog već svih oko nje. Danas se ne možemo pohvaliti da smo mi stvorili dobre uvjete, ali nema nijedan razlog da to u budućnosti ne popravimo, zalog je to nama koji vodimo ovaj grad i državu. Što se tiče izgradnje olimpijskog bazena, rekao bih to u Laninom stilu: pripreme su u tijeku, brzo počinjemo i ljudi završit ćemo ga – obećao je Kordić.

Predsjednik Gradskog vijeća Mostara Salem Marić kazao je kako je Lana Pudar šampionka srca svih Bosanaca i Hercegovaca.

– Lana je ne toliko zaslužnoj državi, ali ipak voljenoj, nesebično poklonila da se nalazi u vrhu liste najuspješnijih sportskih zemalja Europe. Osim europske prvakinje postala je i najbolji predstavnik BiH uopće koja zemlju i naš Mostar prepoznatljivo i uspješno pozicionira u regionalnom i svjetskom okruženju. Lana nikada ne odustaj, ti si najbolja BiH, ona izvrsna koja klasom i radom prelazi u vječnost – naglasio je Marić.

Čestitke Lani, uz ostale, uputila je i gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić.

– Draga Lana, naša srca si ispunila nevjerovatnom radošću. Ti si inspiracija svim mladim generacijama koje dolaze, dokaz da je uz veliko odricanje, trud i rad, uz podršku i neizmjernu ljubav roditelja i trenera sve moguće bez obzira na kakve prepreke nailazili. Sigurna sam da je za tebe samo nebo granica i da ćeš ovu našu prekrasnu domovinu obradovati još mnogo puta u budućnosti – kazala je Karić.

Iza svih njih na kraju se ponovno obratila Lana, uz oduševljeno klicanje publike.

– Stvarno nevjerojatne scene, jako sam sretna. Hvala vam što ste došli u tolikom broju, drago mi je što vas uveseljavam ovoliko i još ću više raditi da to nastavim. Molim vas da bazen dobijemo što prije jer je potreban i meni i gradu. Volim vas sve – zaključila je europska prvakinja.

Lanin klub vodenih sportova “Orka” je zaslužnim ljudima na kraju uručio plakete zahvale.

