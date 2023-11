Mreža udruženja “Moje pravo” TK poziva na prekid napada u JU “Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju”

Koalicija Mreža udruženja “Imam pravo” TK uputila je apel za prekid napada i kako navode unošenje nepotrebnih nemira u JU “Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju” Tuzla.

Kako ističu, njihov glavni cilj je da JU “Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju” Tuzla postane svijetli primjer takve vrste ustanove u Bosni i Hercegovini i regionu, a saopštenje Mreže prenosimo u cjelosti:

“Obraćamo se ispred koalicije Mreža udruženja „Moje pravo“ Tuzlanskog kantona, koju čini više od 20 udruženja koja pružaju podršku djeci i osobama s invaliditetom, kao i djeci i osobama oboljelima od teških i rijetkih bolesti, u kojoj aktivno djeluju i roditelji iz Vijeća roditelja JU “Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju” Tuzla. Razlog našeg obraćanja su nepotrebni napadi i unošenje nemira kod djece, roditelja i zaposlenika u JU “Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju” Tuzla, koji je nastao iznenadnom ostavkom v.d. direktora Alisa Begića i imenovanjem novog v.d. direktora Bekira Saletovića.

Naime, nakon imenovanja v.d. direktora prof. Bekira Saletovića u javnost su na društvenim mrežama plasirane informacije od strane UG „Urdosa“ i izvjesnog političkog analitičara Almira Terzića koje su nepotrebno stvorile nemir kod svih onih koji imaju dodira sa JU „Zavod“, a posebno kod djece, roditelja i zaposlenika. Iznesene dezinformacije i neistine o prof. Bekiru Saletoviću koje su dodatno javno iznesene od pojedinaca se mogu demantovati uvidom u akte i kroz razgovor sa roditeljima djece koja se obrazuju u JU “Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju” Tuzla.

Ovim putem Mreža udruženja „Moje pravo“ Tuzlanskog kantona daje punu podršku prof. Bekiru Saletoviću za vršenje funkcije v.d. direktora JU “Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju” Tuzla, te smatramo da će imenovanje prof. Bekira Saletovića na ovu izuzetno složenu i zahtjevnu funkciju, a poznavajući njegovu stručnost i empatiju prema djeci doprinjeti unapređenju rada ustanove i afirmaciji, što je kako je poznato i jedan od primarnih ciljeva djelovanja udruženja iz Mreže udruženja „Moje pravo“ Tuzlanskog kantona u zadnjih više od godinu dana.

Naš zajednički cilj je da JU “Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju” Tuzla postane svijetli primjer takve vrste ustanove u Bosni i Hercegovini i regionu i za to smo do sada imali podršku Vlade TK i Ministarstva obrazovanja i nauke TK, te vjerujemo da ćemo zajedničkim snagama u tome i uspjeti, a posebno u to vjerujemo jer u ovoj JU rade zaposlenici koji stručno i časno obavljaju svoj posao poput: prof. Fate Atić Zilić, prof. Bekira Saletovića, prof. Sanele Mandžukić itd.

Isto tako naš cilj je i da novoosnovana JU „Centar za autizam Meho Sadiković“ Tuzla također bude ustanova koja će biti za primjer u Bosni i Hercegovini, te pozivamo sve na zajednički rad i saradnju s ciljem jačanja podrške za svu djecu i osobe s poteškoćama u razvoju i/ili invaliditetom na području Tuzlanskog kantona, Federacije BiH i šire, jer napadi jednih na druge nanose nesagledivu štetu, a prije svega nanose štetu djeci i osobama s poteškočama u razvoju i/ili invaliditetom.

Mreža udruženja „Moje pravo“ Tuzlanskog kantona uputila je i Pismo podrške prema Vladi TK, Premijeru i Ministarstvu obrazovanja i nauke TK u kojem dajemo punu podršku prof. Bekiru Saletoviću za vršenje funkcije v.d. direktora, te zahtjevamo od svih da se prestane sa napadima i unošenjem nemira u ovu JU koja ima nemjerljiv značaj za Tuzlanski kanton”, navodi se u saopštenju koalicije Mreže “Imam pravo” TK.