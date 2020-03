Muftijstvo tuzlansko: Bez mektebske nastave do daljnjeg

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je svim mešihatima, muftijstvima i krovnim organizacijama u zemlji i dijaspori izdala instrukciju o pridržavanju uputa nadležnih državnih organa za suzbijanje širenja koronavirusa. To znači da će se sva okupljanja organizovati prema instrukcijama nadležnih državnih organa, odnosno da će se obustaviti svi masovni skupovi. Također, iz Muftijstva tuzlanskog saopćili su da je obustavljena i mektebska nastava.

”Preporuka je da svi oni koji su rizična kategorija i grupa, onako kako su definisale zdravstvene organizacije, teško je precizno kazati koja je to grupa, nije u pitanju samo starosna doba, ali svi koji su rizična kategorija preporuka je da ne idu na džumu, nego da sutra podnu klanjaju kod kuće. Naravno to je sada do njih, neće ih niko vraćati iz džamije…. Ono što ćemo mi uraditi dodatno jeste dezinfekcija džamija, pogotovo onih koje su više posjećene,” rekao je Sead ef. Seljubac, rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva tuzlanskog.