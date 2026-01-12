Muhamed Hasanović imenovan za direktora Porezne uprave Federacije BiH

Nedžida Sprečaković
Muhamed Hasanović, viaduct
Foto: Muhamed Hasanović

Muhamed Hasanović imenovan je za direktora Porezne uprave Federacije BiH, potvrđeno je Odlukom Vlada Federacije BiH objavljenom u Službenom listu. Mandat direktora Porezne uprave Federacije traje četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Na ovoj poziciji Hasanović je naslijedio Admirа Omerbašića, koji je funkciju direktora obavljao kao rukovodilac po ovlaštenju Vlade. Odlukom Vlade Federacije BiH okončan je proces imenovanja čelnika jedne od ključnih institucija fiskalnog sistema u Federaciji.

Muhamed Hasanović je kadar Socijaldemokratska partija BiH, a do imenovanja za direktora Porezne uprave Federacije obnašao je funkciju zamjenika ministra finansija Bosne i Hercegovine u Ministarstvo finansija BiH.

Imenovanje novog direktora Porezne uprave Federacije dolazi u periodu pojačanog fokusa na fiskalnu disciplinu, naplatu javnih prihoda i reforme poreskog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine.

