Muzej istočne Bosne: Predstavljena Monografija posvećena 70-toj godišnjici rada

Monografija o Muzeju istočne Bosne predstavljena je danas pred velikim brojem ljubitelja istorijske pisane riječi. Ova knjiga predstavlja veliki značaj za sve one koji su godinama uključeni u rad Muzeja istočne Bosne. Promotori Monografije bili su gradonačelnik Jasmin Imamović, prof.dr. Salih Kulenović i akademski slikar i grafičar, Zdravko Novak.

„Ovo je prvi put u historiji ove ustanove u oblasti kulture, da se na jednom mjestu vidi djelovanje i rad muzeja.“ – kazao je prof.dr. Salih Kulenović.

Muzej istočne Bosne Tuzla je osnovan 1947. godine Odlukom Gradskog odbora, kao Muzej narodnooslobodilačke borbe. Od tada, do danas, prošao je kroz brojne probleme koji su u jednom periodu doveli i do zatvaranja vrata Muzeja. Nažalost, Muzej istočne Bosne, nikada nije imao vlastiti objekat i do sada je svoju lokaciju mijenjao 19 puta i to uvijek u neodgovarajuće prostore.

„Meni nije jasno, toliko para u Tuzli je otišlo u razne projekte. Para smo imali od slijeganja velikih para. Nikad nikome nije palo na pamet da prvoj ustanovi grada napravi pristojnu zgradu. Vi gdje god dođete u bilo koji grad svijeta, prvo idete posjetiti Muzej grada. Kod nas je to nešto periferno.“ – rekao je Zdravko Novak, akademski slikar i grafičar

U okviru Muzeja radi i pet stručnih odjeljenja: arheološko, etnološko, historijsko, umjetničko i prirodnjačko. Muzej posjeduje i stručnu biblioteku sa oko 15.000 knjiga iz raznih oblasti, a dostupna je svim zainteresovanim građanima. Da je kulturno-historijsko naslijeđe jedan od najvažnijih faktora razvoja, potvrdio je i gradonačelnik Jasmin Imamović, koji je kazao da je Grad Tuzla zgradu u kojoj se Muzej trenutno nalazi, dao na trajno korištenje.

„Zato je važno i ono što mi radimo u našoj manifestacionoj i spomeničkoj kulturi, jer svaki naš Trg je kulturno-istorijski Trg, baš zbog našeg odnosa prema kulturno-istorijskom naslijeđu, kao faktoru razvoja. Bez toga nema ni kvaliteta života, nema ni budućnosti i bez toga naročito nema ni turizma.“ – istakao je gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović.

Danas je Muzej istočne Bosne Tuzla javna ustanova, koja djeluje kao matični muzej Tuzlanskog kantona i koja je kompleksna naučna, kulturna i obrazovna institucija, s funkcijom proučavanja, čuvanja i prezentacije kulturnih vrijednosti, nacionalne kulturne baštine i tradicije svih naroda koji žive na ovim prostorima. Muzej istočne Bosne u svom arhivu posjeduje preko 30 hiljada različitih eskponata, koji se pažljivo čuvaju, kako bi bili dostupni i budućim generacijama.