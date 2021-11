Muzička zvijezda Sting prvi put u Sarajevu 19. marta 2022.

Muzička zvijezda današnjice Sting održat će koncert po prvi put u Sarajevu 19. marta, 2022. u dvorani ‘Juan Antonio Samaranch’ na Zetri.

Produkcija “Avalon” dovodi Stinga sa “My Songs Tour”, što je, poslije koncerta irske grupe “U2” 1997. godine, jedini dolazak pop-rock izvođača sa svjetske A-liste u Sarajevo do danas.

Ulaznice su, u ograničenom broju, u prodaji 12. novembra od 9.00 sati preko servisa kupikartu.ba.

Sting u Sarajevo dovodi i svoju kompletnu produkciju, sound, light i video čime je potpuni užitak na svjetskom nivou na ovom koncertu zagarantovan.

– Posebno smo uzbuđeni pred ovaj muzički spektakl jer nakon više od stotinu organiziranih koncerata u proteklih 15 godina i to najvećih muzičkih imena današnjice u Skopju, Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Sofiji, Bukureštu, dolazak Stinga nam je prvi koncert u Sarajevu – kazao je Boban Milošeski iz produkcije “Avalon”.

Koncertu će moći prisustvovati svi koji pokažu dokaz o vakcinaciji ili preležanom covidu u posljednjih šest mjeseci, a bit će osigurano i testiranje pred dvoranom.

Za sarajevski koncert Stinga koji je najavljen za 20 sati, publika iz Bosne i Hercegovine i regiona će imati priliku kupiti ulaznice po najjeftinijoj cijeni na cijeloj evropskoj turneji: parter 69 KM, fan-pit (samo 1500 karata) 99 KM i tribine 99 KM.

Koncert će trajati dva sata a Sting će izvesti najveće hitove: Every Breath You Take, Message In A Bottle, Englishman in New York, Fragile, Shape Of My Heart, Desert Rose.

Istovremeno će biti i promocija novog albuma “The Bridge” koji izlazi 19. novembra i već je najavljen uspješnim radijskim hit-singlom “Rushing Water”. Kao specijalni gost, koncert će otvoriti 45-minutni nastup Joe Sumnera sa svojim bendom.

Produkcija “Avalon” se bavi promoterstvom od 1993. godine, a zadnjih 15 godina je postala vodeća promoterska kuća na Balkanu, iza koje su koncerti po najvišim svjetskim tehničkim i sigurnosnim standardima u cijeloj regiji sa više od 150 vrhunskih izvođača, saopćili su organizatori.

RTV Slon/ FENA