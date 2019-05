Na bh. cestama smrtno stradalo 11 djece u prošloj godini, 10.403 povrijeđenih

‘‘Djevojčice i dječaci iz Bosne i Hercegovine zahtijevaju adekvatnu saobraćajnu signalizaciju i ograničenje brzine vožnje u blizini njihovih škola, igrališta i domova, češću kontrolu saobraćaja od policije, postavljanje ivičnjaka, te zabranu parkiranja u školskim dvorištima, na trotoarima i na zelenim površinama. Takođe, pozivaju svoje vršnjake da se odgovorno ponašaju u saobraćaju, posebno ističući opasnost korištenja slušalica za vrijeme kretanja na ulici,” poručili su iz organizacije Save the Children.

Njihovi zahtjevi dolaze u povodu Globalne sedmice promocije sigurnosti u saobraćaju UN-a, koja se provodi u drugoj sedmici maja, od 6. do 12.5. Tim povodom, organizacije članice Radne grupe za zaštitu djece – Save the Children,Hope and Homes for Children BiHi World Vision BiH pozvale su škole, udruženja, centre i druge organizacije i ustanove koje rade direktno s djecom da se uključe u kampanju „USPORI – DJECA TREBAJU SIGURAN PUT“ čiji je cilj podizanje svijesti o rizicima kojima su djeca izložena u saobraćaju.

U 2018. godini, na bh. cestama smrtno je stradalo 11 djece, uključujući troje maloljetnih vozača. Prema podacima BIHAMK-a, u 36.673 saobraćajnih nesreća, ukupno je smrtno stradalo 277 osoba, dok je 10.403 povrijeđenih. Nepropisna brzina i vožnja neprilagođena uslovima na cestama neki su od najčešćih uzročnika izazivanja saobraćajnih nesreća, čak 24,3 odsto, a najveći broj saobraćajnih nezgoda zabilježen je na ulicama u naselju – 37,44 odsto.

”Pozivamo sve institucije i organizacije koje rade s djecom, kao i medije i druge aktere u društvu, da ovu sedmicu posvete razmišljanju i skretanju pažnje na rizike sa kojima se djeca susreću u saobraćaju, a šta sama djeca kažu o tome možete pogledati i u filmu koji su snimili učenice i učenici Osnovne škole Puračić,” poručili su iz organizacije Save the Children.

Pored ove škole, akciji su se pridružili i učenici i učenice sljedećih osnovnih i srednjih škola: O.Š. “Enver Čolaković” Breza; O.Š. “Safvet-beg Bašagić” Breza; Osma osnovna škola “Amer Ćenanović” Ilidža; Osnovna škola Banovići; Osnovna škola “Nafija Sarajlić” Sarajevo; Srednja škola “28.juni” Istočno Sarajevo i O.Š. “Grivice” Banovići.