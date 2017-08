Na današnji dan prije 18. godina napustio nas je legendarni Mustafa Hukić Huka

Prije 18. godina na današnji dan, u saobraćajnoj nesreći u Devetaku kod Lukavca život je izgubila legenda FK Sloboda Mustafa Hukić Huka.

Mustafa Hukić Huka rođen je 6. februara 1951. u Tuzli. Za Slobodu je igrao od 1969. do 1978. To su bili zlatni dani Slobode, kada je osvojeno treće mjesto u prvenstvu Jugoslavije, a Huka je postao jedan od najboljih i najpopularnijih igrača, ali nažalost, uprkos tome što je bio velemajstor, odigrao je samo pet utakmica za jugoslovenski A tim.

Od 1978. do 1981. igrao je u Osijeku, zatim je kraće vrijeme igrao za San Joseu u SAD poslije čega je po dvije godine igrao za tursku Adanu Demirspor i ponovo Slobodu, gdje je i završio karijeru 1985. godine. Nakon toga, krenuo je u trenerske vode da podijeli veliko znanje, pa je vodio Slobodu od 1994. do 1999. godine, a u isto vrijeme bio je selektor B reprezentacije BIH i asistent u A timu Fuadu Muzuroviću, prvom sastavu od osamostaljenja naše zemlje. Na tim položajima ga je, 7. augusta 1999. godine i zadesila tragedija, u kojoj je izgubio život u 48. godini života. Mustafa Hukić je do danas ostao najbolji igrač u historiji Slobode i jedan od najvećih kako u Bosni i Hercegovini tako i šire, prenosi historija.ba.