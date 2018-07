Na drugi upisni rok na UNTZ može se upisati 900 studenata

Prvi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli je završen, a preliminarni rezultati su objavljeni. Broj studenata koji su ostvarili pravo na upis u prvom upisnom roku je 1185. Univerzitet u Tuzli organizovat će upis dodatnog broja studenata za upis u akademsku 2018/2019.godinu na fakultetima koja imaju upražnjena mjesta.

Nakon prvog prijemnog ispita prolaza za borbu sa svim studijskim doživljajima dobilo je 1185 studenata. Na drugom upisnom roku priliku za borbu zvanu studentski život, dobit će još 900 studenata. Od toga 315 slobodnih mjesta obezbijeđeno je za studente koji se finansiraju iz Budžeta TK, 548 mjesta za studnete koji se sami finansiraju i 37 slobodnih mjesta za studente vanrednog studija. „Najveće interesovanje i ove godine bilo je na Medicinskom i El.teh. fakultetu. Popunjeni su još neki studijski programi na pojedinim faklutetima ali mjesta je ostalo. Nadam se i pozivam naše buduće studente da se prijave na drugi upisni rok koji će biti održan 4.9 da pogledaju i izaberu nešto od naših studijskih programa.“- istakla je prof. dr. Nermina Hadžigrahić, rektorica Univerziteta u Tuzli.

Kad su u pitanju novi studijski odsjeci najveća zainteresovanost vlada je za Odsjek za Turizmologiju i Menadžment u turizmu. Prema riječima rektorice UNTZ ova dva odsjeka su budućnost Tuzlanskog kantona, jer se Tuzla razvija kao turistički grad, i kao Kanton sve više je prepoznatljiva po tome. Prof. dr. Nermina Hadžigrahić, rektorica Univerziteta u Tuzli istakla je da su „novi studijski programi koji su otvoreni na matematici pobudili veće interesovanje i na biologiji, tako da tu postoji veći broj zainteresovanih kandidata nego je to bilo do sada i to daje ohrabrenje da se tokom naredne akademske godine preispitaju svi studijski programi, interesovanja studenata, interesovanja tržišta i da se ponovo pokrene nešto novo i za iduću godinu“.

Podnošenje prijava za drugi upisni rok vršiće se od 22. do 31. augusta, a prijemni ispiti će se održati 4. septembra u 10 sati, dok će privremene rang liste biti objavljene 5., a konačne 10. septembra. Na Akademiji dramskih umjetnosti popunjen je broj upisanih studenata, te drugog roka za upis neće biti.