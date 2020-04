Na GP B. Gradiška i B. Šamac duge kolone teretnih vozila na izlazu iz BiH

Zbog radova na mostu kod naplatnog mjesta Zenica jug i redovnog servisiranja tunela 1. mart, obustavljen je saobraćaj na dionici autoputa A-1 Lašva–Zenica jug. Za vrijeme obustave (predviđeno do 19. aprila) saobraćaj je preusmjeren na magistralni put, a isključenje i uključenje na autoput je na petlji Lašva.

Nastavljeni su radovi u tunelu Ormanica na magistralnom putu Srebrenik-Orašje zbog čega vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom, saopćeno je iz IC BIHAMK-a.

Na regionalnom putu Crna Rijeka-Mrkonjić Grad (u mjestu Bjelajce), saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce (Kola-Stričići-Čađavica-Mrkonjić Grad i Crna Rijeka-Jajce-Mrkonjić Grad).

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, od 05 do 21 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21 sat do 00.30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod-Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na graničnim prijelazima Bosanska Gradiška i Bosanski Šamac duge su kolone teretnih vozila na izlazu iz BiH.

Iz BIHAMK-a apeliraju na vozače da unutar BiH putuju samo u nužnim situacijama i da se pridržavaju mjera zaštite od koronavirusa.

Na području Hercegovačko-neretvanskog i Zapadno-hercegovačkog kantona zabranjeno je kretanje svim građanima izvan njihovog mjesta prebivališta.

Potpuna zabrana kretanja u BiH na snazi je od 20 sati do 05 sati ujutro.