Na graničnom prelazu Bosanski Brod na izlazu iz BIH čeka se do pola sata, ali se na ulaz u Hrvatsku (most preko rijeke Save) čeka više od sat vremena. Savjetujemo da se koristi GP Bosanski Šamac. Na graničnom prelazu Bosanska Gradiška na izlazu iz BIH čeka se do 45 minuta. Na prelazu Velika Kladuša na izlazu iz BIH otvorene su 4 trake, a zadržavanja su od 30 do 40 minuta. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su nešto kraća.