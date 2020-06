Zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen u tunelima Ormanica na magistralnom putu Srebrenik-Orašje i Vinac na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila (kroz tunel Vranduk) od 05 do 21.00 sati saobraća se dvosmjerno. Od 21 sati do 0.30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 0.30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Zbog radova na sanaciji mosta u mjestu Reljevo na magistralnom putu Jošanica-Rajlovac saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Radovi na sanaciji mostova u toku su i na magistralnim putevima Srebrenik-Šićki Brod (preko Tinje, u mjestu Drenik) i Olovo-Semizovac (preko Ljubine), kao i na ulazu u Jajce, a na tim lokacijama saobraća se usporeno, jednom trakom.

U toku su radovi na sanaciji mosta na petlji Blatuša kod Zenice, zbog čega je za saobraćaj zatvorena traka za izlaz iz naselja Blatuša (Zenica) prema Sarajevu.

Usporeno, jednom trakom, zbog sanacionih radova saobraća se i na magistralnim putevima: Livno-Kamensko, Ljubinje-Trebinje i Doboj-Šešlije (Rudanka-Johovac).

Zbog sanacionih radova na regionalnom putu Crna Rijeka-Mrkonjić Grad u mjestu Bjelajce, saobraćaj je od 08 do 16 sati (osim nedjeljom) potpuno obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Zbog nestabilne vremenske situacije mogući su nailasci na mokar kolovoz, a povećana je i opasnost od odrona zemlje ili kamenja.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog radova u Crnoj Gori zatvoren je granični prelaz Deleuša (BiH)-Vraćenovići (CG).