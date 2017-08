Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja

Saobraćaj se ovoga jutra na putevima u BiH odvija bez dužih zastoja. Frekvencija vozila pojačana je u gradskim centrima, dok se na ostalim dionicama saobraća umjerenim intenzitetom. Sitniji odroni zemlje ili kamenja mogući su u usjecima, kao i na planinskim prevojima, pa na takvim dionicama pozivamo na pojačan oprez. Vozače svakako savjetujemo da izbjegavaju rizična preticanja i da vožnju prilagode uslovima na putu.

Na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi izmjenjen je režim saobraćanja i postavljena privremena signalizacija, čije poštivanje je obavezno.

Izdvajamo dionicu regionalnog puta R-469 Banovići-Živinice, gdje zbog radova na asfaltiranju u Banovićima, u vremenu od 07 do 20 sati, dolazi do potpune obustave saobraćaja. Za vrijeme obustave u funkciji su alternativni pravci, a predviđeno je da radovi traju do 01.09.2017.

U tunelu Skela na magistralnom putu M-5 Jajce-Donji Vakuf, zbog izvođenja geodetskih i istražnih radova u vremenu od 09 do 17 sati, vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Podsjećamo, za međunarodni promet vozila, privremeno su otvoreni granični prelazi: Duži-Imotica, Orahov Do-Slano i Hadžin Potok-Bogovolja.

Vozače napominjemo da prije polaska na putovanje provjere da li posjeduju svu potrebnu dokumentaciju za prelazak granice.