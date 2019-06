Na izložbi fotografija završen projekat Mješovite srednje škole Tuzla „Za naše bolje sutra-spojimo ruke“

Na jučerašnjoj izložbi fotografija nastalih u okviru projektnih aktivnosti Mješovite srednje škole Tuzla, svečano su se dodijelile zahvalnice svim sudionicima projekta ”Za naše bolje sutra spojimo ruke” koji je finansijski podržan od Fondacije tuzlanske zajednice a koji je realiziran u saradnji s Domom penzionera Tuzla. Ujedno je to bila prilika i za proglašenje pobjednika literarnog natječaja raspisanog u školi „Spojimo ruke-poklonimo pažnju“ gdje su pored zahvalnica učenicima dodijeljene prigodne knjige. Prvo mjesto je osvojio učenik Eldin Muzur, drugo Emina Nakičević, a treće Amina Omerović. Direktorica Izeta Ikanović je uz zahvalu svima onima koji su bili dio projekta govorila o važnosti sprovedbe i realizacije samog projekta i njegovih ciljeva a glavni je bio da se kroz osvještavanje značajki treće životne dobi kod mladih stekne znanje ali i empatija te da se vrijeme štičenika Doma penzionera Tuzla učini kvalitetnijim i sadržajnijim. Obzirom na to da su u projektu sudjelovali učenici različitih smjerova škole to je bila prilika da se bolje i međusobno upoznaju te da jačaju komunikaciju, timski rad ali i svoje osobne kompetencije. Uz prigodan voćni koktel u holu škole je pripremljena i prodajna izložba kolača za što se pobrinulo i Vijeće roditelja škole, koji svojim djelovanjem u školi zajedno s Vijećem učenika je podržalo kako sam projekat tako i druge aktivnosti u okviru rada škole.

Mješovita srednja škola je ove školske godine željela dati doprinos ljudima treće životne dobi kroz brojne aktivnosti što se zahvaljujući Fondu za otvorene škole i ostvarilo. Realizacija projektnih aktivnosti je započela u januaru kada su učenici zajedno s profesorima sudjelovali na predavanju ”Gerijatrija”, koje je bilo organizirano u suradnji s Centrom za mentalno zdravlje, Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom, Domom za penzionere Tuzla. Učenici su zajedno s profesorima održali i predavanje o prehrani štičenicima Doma penzionera a zatim zajedno s njima iskušavali određene recepte koji su mnogo važni za dobivanje dovoljne količine vitamina i minerala u tijelu, potom su učenici zajedno s profesorima osmislili savjete za njegu lica i tijela, kroz panoe i prezentaciju ali i praktičan dio kroz masaže, maske, uređivanje, šminku i sl. Učenici su također, sa svojim mentorima, radili šišanje i oblikovanja frizure. Pripremila se i svojevrsna revija pod nazivom ”Twiggy” gdje su učenici kreirali i nosili odjeću na način koja se nosila 60-tih godina. Nakon revije građani Tuzle su uživali u mini performansu „Spojimo ruke“ upriličen u Centru grada Tuzle gdje su učestvovali i učenici i štičenici Doma penzionera gospođa Hajra Šindrić i gospodin Hasib Ahmetović.

Aktivisti na projektu: Dir. Izeta Ikanović, Mirna Torbarac, Amra Bešlagić, Adis Ćokić, Larisa Sufi, Sabiha Nedžibović, Amra Hadžibeganović, Mubera Aščić, Nedreta Ćatić, Ševala Spahić, Amela Pašalić, Amra Mustačević, Kemal Ikanović i Ivana Milosavljević.