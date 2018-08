Na njih možete računati: Tuzlanski vatrogasci godišnje obave 1000 intervencija

Baviti se poslom u kojem spašavaš nečiji život velika je stvar samo po sebi, ali spasiti nečiji život a pri tome staviti na kocku vlastiti mogu samo oni posebno hrabri i humani, u narodu bi se reklo oni koji su rođeni za to, a mi bismo rekli – vatrogasci. Dok se širom svijeta vatrogasci nadljudskim naporima bore sa šumskim požarima, na svu sreću tuzlanski vatrogasci ovog su ljeta pošteđeni sličnih situacija. No to ne znači da ne saosjećaju sa svojim kolegama i da se ne prisjećaju hrabrosti i požrtvanosti svojih kolega iz Hrvatske čije su slike u brbi sa vatrenom stihijom, ali i one na kojima ih je savladao umoro obišle svijet. Posao vatrogasaca bez sumnje nije nimalo lak. To što na sreću na našem području nema velikih požara ne znači da vatrogasci nemaju posla.

„Pored gašenja požara što je nama osnovna djelatnost, mi ovom gradu smo veliki servis. Znači svaki vid nesreće ili bilo čega vatrogasce zovu. Mi se odazivamo svakom pozivu naših građana i mislim da su naši građani zadovoljni našim radom, bilo da je to poplava ili nešto drugo. U zadnje vrijeme naši građani su dosta nemarni, dosta nas zovu zbgog otvaranja blindiranih varata, zaborave ključ ili izgube ključ“, izjavio je Asmir Buljubašić, starješina Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla.

Godišnje tuzlanski vatrogasci obave hiljadu intervencija na području grada. Osim primarnih koje se odnose na gašenje požara, vatrogasci često intervenišu i kada treba spasiti psa ili mačku iz korita rijeke ili šahta, kada treba dostaviti vodu u određene mjesne zajednice, prate hitnu pomoć i policajce po pozivu i intervenišu prilikom spašavanja unesrećenih i slično..

„U ovih sedam – osam mjeseci, mi smo imali 500 intervencija. Svaki izlazak naših auta se mora registrovati i mora voditi pod intervenciju i naravno ta intervencija mora biti opravdana. Znači, sam broj pokazuje kolko smo mi angažovani u ovom gradu“, kazao je Buljubašić.

A Grad, odnosno gradske vlasti vatrogascima ne daju baš mnogo. Iako u prvi plan uvijek stavljaju svoju dužnost i rijetko govore o teškoćama sa kojima se svakodnevno susreću, poznato je da su oprema i vozila sa kojima rade odavno prevaziđeni i daleko ispod nivoa onih sa kojima rade njihove evrospke kolege. Osim toga, vatrogascima problem predstavlja i nedostatak ljudstva.

„Do ove godine malo smo se bili popravili primilin smo deset vatrogasaca unazad dvije – tri godine, ali već ovu godinu imamo dosta odlszaka u penziju i nadam se da ćemo u sljedećem periodu popuniti taj broj“, ističe Buljubašić.

Nadati se tome trebaju i građani, jer se broj vatrogasaca odražava na njihovu efikasnost i brzinu i kvalitet intervencija.