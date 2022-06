Na otvorenoj sceni BKC TK u Tuzli održano Književno veče sa Dževadom Karahasanom

Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona u okviru manifestacije „Ljeto u Tuzli“ i programa „Bh. književnost kroz književne večeri“, sinoć je ugostio akademika Dževada Karahasana.

Na otvorenoj sceni smještenoj u parku pored BKC-a, pred velikom brojem zainteresiranih posjetitelja, jedan od najvećih bh. pisaca najviše je govorio o svojoj novoj knjizi “Uvod u lebdenje”, koja je iz štampe izašla prije nekoliko dana i koja je premijerno promovisana sinoć u Tuzli.

Roman “Uvod u lebdenje” izašao je u izdanju sarajevske Izdavačke kuće Connectum. Nastajao je skoro četvrt vijeka, a radi se o ratnoj priči uglednog pjesnika i njegovog prevodioca u Sarajevu tokom 1992. godine.

-Inače pišem sporo i rad na mojih knjigama traje jako dugo. Često kažem da se knjigama ne žuri, ali priznajem da ni jedna moja knjiga nije tako dugo čekala kao ova. Prve epizode sam počeo pisati u oktobru 1998. godine i shvatio da to još uvijek nije zrelo. Likovi koje sam morao uvesti još uvijek su govorili mojim glasom, a ne svojim i dok je to tako ja ne pišem. Tri ili četiri puta sam se vraćao tom materijalu i svaki put sam odustajao. Intenzivno sam na romanu počeo raditi u novembru 2020. godine u čemu me prekinula bolest. Mislio sam da je neću završiti, da toj knjizi nije suđeno da bude završena. Onda sam nakon više od sedam mjeseci, jednog dana samo počeo pisati, kao da sam jučer stao i evo u januaru sam je napokon završio – rekao je akademik Dževad Karahasan.

Karahasan je napomenuo da je najbolje da sam pisac ne govori o svojoj knjizi, jer sve što kaže ili je njegova želja ili pokušaj da pred sobom opravda svoje propuste. O knjizi je govorila Emina Adilović, književna kritičarka koja je moderirala sinoćnji događaj.

-To je na neki način programska knjiga, koja sažima sve dosadašnje ideje i tehnike autora, kao i teme kojima se do sada bavio. Ali to nije ponavljanje nečega što je nastalo prije, nego nešto sasvim jedna nova knjiga koja temi rata pristupa na jedan doista skrajnut i neobičan način. Pristup, odabir likova, tempo pripovjedanja je nešto što ovu knjigu čini specifičnom i kao takvom vrijednom čitanja – istakla je Emina Adilović, magistrica komparativne književnosti i informacijskih nauka.

Manifestacija „Bh. književnost kroz književne večeri“ tokom ove godine ljubiteljima pisane riječi u tuzlanskom BKC-u je donijela Poetsko veče sa Melidom Travančić, bajramske eglene sa Hadžemom Hajdarevićem, književno veče sa akademikom Abdulahom Sidranom i „Poeziju sevdaha“ dr. Enesa Kujundžića.

Do kraja godine BKC TK planira nastaviti građanima približavati bh. književnost kroz ovu manifestaciju, a dio i drugih programa realizirati na otvorenoj sceni, obzirom na fantastične reakcije publike na sinoć održani događaj.

Odličan nastup na gitari, kao uvod u književno veče, sinoć je imao Edmir Begović, maturant Srednje muzičke škole u Tuzli.