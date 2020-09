Na planinama snijeg, pripremite topliju odjeću bit će osjetno hladnije

Danas u našoj zemlji preovladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a na vrhovima planinama ima i snijega. U večernjim satima padavine će biti uglavnom u Posavini, Krajini i na zapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 20 °C.

Ovakve vremenske prilike očekuju nas i u narednim danima…

U nedjelju 27.09.2020., prije podne umjereno do pretežno oblačno, a poslije podne oblačno vrijeme. U jutarnjim satima kiša se očekuje u Posavini i Hercegovini. Prije podne padavine uglavnom u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Poslije podne i u večernjim satima kiša i pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom se očekuju u većini područja. Na vrhovima planina je moguć snijeg. Obilnije padavine na jugu, zapadu i sjeverozapadu naše zemljem, gdje je očekivana količina padavina između 30 i 60, lokalno i do 80 l/m2. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 14, a dnevna od 13 do 19, na jugu do 21 °C.

U ponedjeljak 28.09.2020., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša pljuskovi i grmljavina očekuju se u Hercegovini, zapadni, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne. U večernjim satima kiša u većini područja. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 17 do 23 °C.

U utorak 29.09.2020., prije podne oblačno vrijeme sa kišom. Poslije podne prestanak padavina i postepeno smanjenje naoblake. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 23 °C.

U srijedu 30.09.2020., u većem dijelu zemlje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni po kotlinama magla i niska naoblaka. Poslije podne i u večernjim satima postepeno nablačenje. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 14, a dnevna od 18 do 24 °C.