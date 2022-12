Na području TK potrebno jačati i promovisati hraniteljstvo

Hraniteljstvo je smještaj djece bez roditeljskog staranja, u kraćem ili dužem vremenskom trajanju. Zasnovano je na principu porodičnog okruženja, da se djetetu koje je ostalo bez roditeljskog staranja osigura zdrava porodična sredia u kojoj će mu biti omogućen pravilan rast i razvoj. Na području Tuzlanskog kantona postoji nekoliko općina koje nemaju niti jednu hraniteljsku porodicu.

“Mi na području TK imamo 118 lica u hraniteljskim porodicama, međutim to nije dovoljno, potreba za hraniteljskim porodicama je daleko veća i to govorimo iz razloga što iako je transformacija doma u završnim fazama ipak dolazi do povećanja broja djece u domu naročito kada su u pitanju djeca manjeg uzrasta. Sve ovo govori o važnosti projekta i da svi zajedno na neki način radimo na promociji hraniteljstva kako bi se i same strateške aktivnosti na neki način mogle u potpunosti sprovesti”, kazao je Edin Šestan, pomoćnik ministra za rad, socijalnu politiku i povratak TK za oblast socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.



U okviru projekta “Podrška i osnaživanje neformalne grupe hranitelja na području TK” Udruženje “Društvo socijalnih radnika TK” u periodu od oktobra do decembra realizovalo je nekoliko radionica s ciljem podizanja svijesti o hraniteljstvu i jačanja hraniteljstva.

“ Održano je niz radionica i svima je cilj promocija i jačanje hraniteljstva i svi se nadamo da će se povećati broj prijavljenih potencijalnih hranitelja putem nadležnih centara da uđu u taj proces hraniteljstva”, rekla je Amela Tupajić, predsjednica Udruženja “Društvo socijalnih radnika TK”.