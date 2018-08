Na tržištu rada traženi zavarivači: Gdje se zapošljavaju?

Dok jedan dio građana Tuzlanskog kantona masovno odlazi iz zemlje tražeći posao u inostranstvu, za dobar dio građana, iz prakse bi se već sada slobodno moglo reći da čeka da mu posao pokuca na vrata i kaže evo, našao sam te. No, postoje i oni koji se svojim trudom, radom i zalaganjem bore za sebe i za ostvarenje svojih snova, bilo to i izvan granica naše zemlje ili za nekog domaćeg poslodavca. Bitan je posao.

Jedno od deficitarnih zanimanja na tržištu rada svakako jeste zanimanje zavarivača, za kojim je potražnja u BiH ali i u susjednim zemljama iz godine u godinu u porastu. Tu potrebu tržišta rada koriste mnogi nezaposleni, pa se iz želje za pronalaskom posla u struci za koju se nisu školovali, ili pak žele da posao lako pronađu u inostranstvu, odlučuju za prekvalifikaciju u zvanje zavarivača. Nastavu koja traje u prosjeku dva mjeseca i košta oko 4.000 KM mogu pohađati svi, od ljudi koji već dolaze iz metalske struke i žele se specijalizirati do onih koji se sa aparatom za varenje susreću po prvi put u životu. Svi oni na kraju obuke, spremni su za rad i u domaćim i u inostranim firmama… Čini se kako se u Tuzli, školuju svjetski certificirani zavrivači.

Dipl. eng Seid Zulić, direktor Instituta za zavarivanje kazao je da je „Kroz institut u ovih 10.tak godina prošlo je preko 7.00 kandidata iz cijele BiH pa i van regije, kao što sam i rekao mi pratimo firme u BiH na cijelom području, firme nam šalju svoje zavarivače na obuke, doobuke, prekvalifikacije.U konačnici pomažemo metalskom sektoru da uz manje troškove dođe do onih kvalitetnijih rješenja za rad svoje firme. Imamo jedan broj osoba fizičkih lica koji dolaze jer žele da rade vani i oni dobijaju te ateste i tako dolaze do posla van granica BiH.“

Iako se, kako tvrdi naš sagovornik mnoge domaće firme odlučuju za doškolovanje radnika i snose troškove njihove obuke u ovom Institutu, mnogo je onih koji za bolju i izgledniju budućnost sami pronalaze novac. Njemačka, Švedska, Slovenija, samo su neke od zemalja gdje odlaze i zapošljavaju se građani iz cijele BiH. Tako je, u prvoj polovini 2018. godine samo u Sloveniji posao pronašlo više od 1700 zavarivača. Oni su trenutno jedno od najtraženijih zanimanja na svjetskom tržištu, čije prosječne plaće prelaze dvije hiljade konvertibilnih maraka, što je u odnosu na bh. plaće skoro tri puta više. Stoga nije ni čudo što se sve više osoba koje nemaju nikakvo predznanje, želi prekvalifikovati i postati zavarivač u zemljama gdje je ovaj posao jedan od najtraženijih i dobro plaćenih poslova.

Boris Pupić, glasnogovornik Agencije za rad i zapošljavanje BiH kazao je da „Jako veliki broj naših građana nađe tamo posao, između ostalog dobar dio njih jeste i osobe koje mogu da rade u metalskoj struci. Konkretno u 2017. godini 9.923 osobe su našle posao u Sloveniji putem Agencije za zapošljavanje, a 22,8% od tih oglasa se odnosilo na traženo zanimanje varioca, što je jedno zanimanje u metalskoj struci. Ove godine do polovine godine 30.6. još 7.010 je našlo posao u Sloveniji. Također negdje oko između 20-25% bilo je za zavarioce“.

Samo jedan od mnogih koji je odlučio proći obuku zavarivača i otići iz zemlje je Dalibor Bijelić, koji je došao iz Brčkog u Tuzlu da bi uspio u svojoj namjeri. Kako kaže prioritet su mu zapadne zemlje, jer posao tamo znači svjetliju i bezbjedniju budućnost. „Došao sam tu sa namjerom da naučim da što bolje varim jer planiram da napustim što prije ovu državu zbog trenutnog stanja. Još od prije sam se zanimao za varenje, a sad planiram da se time bavim profesionalno i da to naučim što bolje može.„

Šta za to vrijeme radi naša država? Malo. No, u Tuzlanskom kanotnu čini se kako stvari ipak ne stoje u mjestu. Tako je u Srednjoj mašinskoj školi Tuzla obavljanje praktične nastave obavezno, pa učenici koji upišu smjer za zavarivanje u ovoj tuzlanskoj školi, svoju praktičnu nastavu mogu obavljati u Institutu za zavarivanje. Ta obuka daje im prednost u trenutku kada na tržištu rada počnu tražiti posao.

„Imamo jedan dugoročni ugovor sa Mašinskom školom, gdje mi sad radimo praktičnu obuku jednog broja učenika zavarivača. Na taj način učenici imaju jednu izvanrednu praktičnu obuku, mi smo dvije generacije učenika ispratili. Najbolji učenici dobijaju ateste zavarivača i pokazalo se i prošle i ove godine, da mogu dobiri posao na tržištu rada jer metalski sektor u TK pokazuje u zadnjih nekoliko godina pokazuje rast i ima potrebu za takvom vrstom kadrova“ – kazao je Zulić.

S druge strane Vlada TK već nekoliko godina unazad iz Budžeta ulaže sredstva za sufinansiranje školovanja certificiranih zavarivača koji će svoje znanje steći u tuzlanskom Institutu za zavarivanje. No, sve to u konačnici nedovoljno je, jer koliko god se vlasti, makar i sporadično trudile da školuju kadrove koji će dobiti siguran posao, oni svoje zaposlenje radije traže u inostranstvu. Jer posao je bitan, ali i novac koji on donosi, a životni standrad bh. građana, uveliko doprinosi donošenju odluke: svoje znanje pokloniti domaćem ili stranom poslodavcu. Otići ili ostati?