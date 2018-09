Nadal nakon pet sati igre savladao Thiema za polufinale US Opena

Španski as Rafael Nadal, prvi teniser svijeta, plasirao se u polufinale teniskog grand slam turnira US Open koji se igra u New Yorku, nakon teške pobjede u četvrtfinalnom meču protiv Austrijanca Dominica Thiema.

Nakon gotovo pet sati igre Španac je slavio s 3:2 u setovima, odnosno rezultatom 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4) i 7:6 (5).

Nadal će u polufinalu igrati protiv Argentinca Juana Martina del Potra, koji je u četvrtfinalu izbacio Amerikanca Johna Isnera sa 6:7 (5), 6:3, 7:6 (4) i 6:2.

(RTV Slon/Fena)