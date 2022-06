Najavljena izmjena režima saobraćaja u ulici kod Pravoslavne crkve u Tuzli

Iz JKP “Saobraćaj i komunikacije” Tuzla obavještavaju građane, vozače motornih vozila da će dana, 25.06.2022. godine, od 16.00 sati pa do 26.06.2022.godine, do 14.00 sati, doći do izmjena režima saobraćaja, te će saobraćaj biti u potpunosti obustavljen u djelovima ulica Đorđa Mihajlovića i Mihajla Živka Crnogorčevića, zbog obilježavanja 140 godina od osveštanja hrama Uspenja presvete Bogorodice u Tuzli.

S tim u vezi obavještavaju se i korisnici usluga JKP “Saobraćaj i komunikacije” Tuzla, da će u nedelju, 26.06.2022. godine, zatvoreno parkiralište Prigradska autobuska stanica biti rezervisano za učesnike manifestacije od 07.00 do 16.00 sati, te da se u tom periodu koriste alternativna parkirališta koja se nalaze u neposrednoj blizini.