Najavljena predstava ”Kako sačuvati Ivicu i Maricu?”

U okviru projekta „Djevojčice i dječaci glasno protiv rodno zasnovanog nasilja“ kojeg već treću godinu implementira Udruženje „Vive Žene“ u partnerstvu sa Pozorištem mladih Tuzle, a finansira Evropska unija, premijerno se izvodi premijerno predstava „Kako sačuvati Ivicu i Maricu“ u kojoj igraju polaznici grupe srednjeg uzrasta Dramskog studija za djecu, mlade i odrasle Pozorišta mladih Tuzle.

Premijere predstave zakazane su:

– Srijeda, 22.5.2019. godine sa početkom u 12.00h na sceni Doma kulture Bratunac

– Petak, 24.5.2019. godine sa početkom u 17.00h i 19.00h sati na sceni Pozorišta mladih Tuzle (Dvorana Kaleidoskop). Nakon predstave biće realizovan i okrugli stol sa publikom.

Pedagoški rad s grupom i režiju predstave potpisuju Amila Beširović i Nadina Zubčević.

Predstava govori o aktuelnom problemu djece i mladih koja u susretu sa internetom i mogućnostima koje nude mobilne aplikacije postaju ovisni o njima. Kriterij za uspjeh u životu postaje broj prikupljenih lajkova i pozitivnih komentara na društvenim mrežama, a svi negativni komentari polako ali sigurno utječu na njihovu psihu i prave od njih nesigurne i nestabilne ličnosti. Predstava nas također upozorava na pojavu otuđenosti od porodice i udaljavanja od bitnih momenata u sadašnjosti za vrijeme boravka na društvenim mrežama. Najbitniji momenat u svakodnevnici mladih postaje kada uđu u svijet interneta i komuniciraju sa vršnjacima što često dovodi do Cyber nasilja između djevojčica i dejčaka koje može kulminirati do toga da uništava pojedinca kao individuu. Vodeći se bajkom o Ivici i Marici koji su kao brat i sestra se uspjeli izboriti protiv zle vještice, a bili su zarobljeni u Kući od slatkiša publika će moći vidjeti koliko su spremni brat i sestra u današnje vrijeme boriti se zajedno, a koliko jedno protiv drugoga i koliki je utjecaj današnje Kuće od slatkiša koja je predstavljena kroz popularni kafić „Kuća Instagrama“ u kojem vrijeme provode mladi ljudi nazivajući to mjesto svojom kućom.

Preispituju se odnosi u društvu, iskrenost među vršnjacima, dobre i zle namjere društva prema pojedincu, lažno predstavljanje i idealizovanje svog života na društvenim mrežama u svijetu interneta.

Režiju predstave i rad sa grupom potpisuju Amila Beširović i Nadina Zubčević, a u predstavi igra 20 mladih ljudi. Predstava će pored večernjih imati i svoje dnevno izvođenje za učenike Osnovne škole“ Sjenjak“ u Tuzli kao dio projektnih aktivnosti. Karte za premijerna izvođenja možete rezervisati na broj telefona 061/365-600. Dobrodošli.