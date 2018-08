Najavljeni prekidi u snabdijevanju električnom energijom

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 23.08.2018. godine (četvrtak) na području:

Grada Tuzla u ulici 9. Maja u vremenu od 09:00do 16:00 sati. Općine Banovići:

– u ulicama: 10. Septembra od broja 54 do broja 58 i Patriotske lige od broja 14 do broja 18 u vremenu od 08:00 do 11:30 sati,

– u ulicama: Bosanska, Civilnih Žrtava Rata i 10.Septembar brojevi 25,27 i 31 u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.

Dana 24.08.2018. godine (petak) na području:

Općine Banovići:

– u ulicama: Zanatska, Alije Izetbegovića od broja 75 do broja 93 i 10.Septembar od broja 53 do broja 59 u vremenu 08:00 do 10:30 sati,

– u ulici 10. Septembar od broja 47 do broja 51 i od broja 96 do broja 98 u vremenu od 10:30 do 15:30 sati,

– u ulicama: 10. Septembra od broja 60 do 94 i od broja 27 do 45, Kulina Bana i ulica Ljiljana u vremenu od 13:00 do 15:30 sati.