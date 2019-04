Najbolje nogometašice BiH u četvrtak u Zenici igraju protiv Albanije

Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u četvrtak, 4. aprila, će u Zenici odigrati prijateljski susret sa selekcijom Albanije.

Najbolje bh. nogometašice okupile su se u nedjelju i do sada su obavile dva treninga.

Selektorka Samira Hurem kazala je da su još uvijek povrijeđene Lidija Kuliš i Dajana Spasojević, a da za predstojeći susret neće moći računati ni na golmanicu Dijanu Haračić.

– To su tri standardne igračice. Međutim, imamo mladu i talentovanu ekipu. Nastavljamo tamo gdje smo stali na Croatia Kupu, a to je da razvijamo mlade igračice. Albanija je kvalitetan protivnik, ali nama sad rezultat nije u fokusu, orijentisani smo na razvoj igračica i to je dugotrajan proces. Cilj nam je da što spremnije i kvalitetnije dočekamo predstojeće kvalifikacije – kazala je Hurem.

Meč BiH – Albanija na programu je 4. aprila u 16 sati u zeničkom Trening kampu.

(RTV Slon/Fena)