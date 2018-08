Najezda komaraca: Insekti koji kvare ljetne dane

Osim onih lijepih stvari koje se vežu za lijeto, topliji dio godine donosi nam i komarce koji svojim zujanjem kvare san i nanose svrab od uboda, a to će raditi i ove godine, pa će nam tako kvariti odmore i ugodne ljetne dane. Vremenske prilike koje preovladavaju ovog ljeta savršeno pogoduju njihovoj pojavi. Oni, što kvare ljetne dane komarci prijete i našem zdravlju. Oni prenose malariju koja je iskorijenja u BiH, ali se alergije kod građana ponovo pojavljuju. Za razliku od prethodnih godina kada je izvršeno sistematično zaprašivanje to ove godine neće biti slučaj, jer nisu obezbijeđena sredstva za to.

Iz Federalne uprave civilne zaštite ističu da su zaprimili zahtjev za zaprašivanje prije par mjeseci. ‘‘Mi nismo nadležni za ovu mjeru, tako da smo odgovorili za ovu mjeru. Posavski kanton je obezbijedio sredstvo. Mi smo dali tehničku podršku. Imamo mašine za zaprašivanje, i naši ljudi su uz nabavku sredstva koje je posavski kanton obezbijedio. Federalna uprava Civilne zaštite je tokom 2014. nabavila sredstva i poslije poplava je izvršeno zaprašivanje i ostalo je sredstava za naredne dvije godine. Kantonalni zavodi za javno zdravstvo u saradnji sa kantonalnim i opštinskim vlastima bi trebali da obezbijede sredstva za zaprašivanje komaraca,” zaključila je Majda Kovač, Viša stručna saradnica za odnose s javnošću FUCZ

Kako smo saznali u Federalnoj upravi civilne zaštite, sredstva nabavljena poslije velikih poplava 2014. godine potrošena su, a za nabavku novih zaduženi su kantoni i unutar njih nadležne ustanove. Tragom ove informacije kontaktirali smo Kantonalnu upravu civilne zaštite i Zavod za javno zdravstvo TK, ali su se ove ustanove porglasile nenadležnim kada je u pitanju nabavka sredstava za zaprašivanje komaraca. Sve što smo uspjeli saznati jeste kako da se građani sami zaštite.

”U blizini stambenih objekata ne trebaju biti otvorene posude sa vodom jer je to pogodno tlo za razmnožavanje komaraca. Ono čime ćemo se zaštititi jeste odjeća dugih rukava i duge hlače i izbjegavati otvorene prozore bez mehaničke zaštite. Osim ovih načina zaštite, mogu se zaštiti pomoću sredstava koja se nanose na kožu i imaju jako odbojan miris, na taj način se komarci ne približavaju,” građanima preporučuje Azra Džaferagić – Franca, specijalista epidemiologije Zavoda za javno zdravstvo TK.

Komarci su prenosnici mnogih bolesti. Svake godine, one svojim ubodima prenose malariju koja ubija 2.000.000 do 3.000.000 ljudi, te inficira još 200 miliona ili više. Pored malarije, komarci prenose i žutu groznicu, denga groznicu, virus zapadnog Nila, virus ZYKA, filarijaza, različite arbovirusne groznice i encefalitisi i još nekoliko opakih zaraznih bolesti.