Najljepša zimska radost stiže za školarce: Sutra počinje raspust

Posljednjeg školskog dana 2019. godine, 31.decembra, zaokružuje se i prvo polugodište za učenike sa područja Tuzlanskog kantona, kada nastupa raspust za više od 50 hiljada učenika iz osnovnih i srednjih škola. Nakon četiri sedmice raspusta, školarci će ponovo u svojim klupama biti 29. Januara 2020. Godine. I dok slijede bezbrižni dani za učenike, nastavnici će za to vrijeme imati svoje redovne obaveze, a to su obaveze vezane za održavanje sjednica odjeljenskih, razrednih, nastavničkih vijeća. Zatim, rad na školskoj administraciji i na svom stručnom usavršavanju ili u organizaciji škole ili u organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.

“Škola je jedan živi organizam u kojem se dešavaju mnoge stvari u polugosdištu I mi polako svodimo taj kraj godine. Nama se taj kalendarski dio godine ne završava sada nego slejdećih mejsec dana, kada prikupljamo sve relevantne podatke koji sun am potrebni za obrađivanje kako bismo spremni dočekali naredno polugodište. Naravno, Pedagoški zavod TK koristi ovaj dio raspusta koji se odnosi na nastavnike da organiziramo semiinare, tako da ćemo ove godine imati preko 20 seminara iz raznih područja za nastavnike. Već su prijave tu, velika je zainteresiranost nastavnika mogu slobodno reći.”, rekao je Nikola Čiča, direktor Pedagoškog zavoda TK.

Edukacija nastavnika I profesora u obrazovnim institucijama u TK je izuzetno važna, no Čiča tvrdi da nikada do sada nisu imali veću zainteresiranost za seminarima kao što je to slučaj ove godine. Mada je zajednički zadatak obrazovnih institucija da djecu što bolje pripreme za ono što ih očekuje u budućnosti, ono na što posebno treba posvetiti pažnju je odgoj kod djece, zaključio je Čiča.

“Svi se moramo suočiti sa nekim problemima koji se mogu pojaviti. Jednostavno sve više imamo disfunkcionalnih obitelji. Svi ti problemi u obitelji se reflektiraju unutar škola. Mi pokušavamo svojim skromnim kapacitetima zajedničkim snagama neke stvari riješiti i nadamo se da ćemo upravo zajedničkim snagama sa organizacijama i vladinim institucijama zajedno riješiti određene problem.”

I dok se svakodnevno ulažu napori da se obrazovni sistem u TK unaprijedi, učenici će od sutra na očekivani i sigurno zasluženi raspust. Sutrašnji, posljednji dan tekuće godine nastava u školama će biti prilagođena u nešto drugačijem ambijentu, odisat će više svečanom nego radnom atmosferom, a u mnogim osnovnim školama će biti upriličene i novogodišnje priredbe.