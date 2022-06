Najtraženija destinacija za ljetovanje i dalje je Turska

Ljetna sezona je u jeku. Prema dosadašnjim pokazateljima turističkh agencija, turizam se vraća u stanje iz 2018. i 2019. godine, koje su prema pokazateljima tustičkih agencija bile rekordne. Ove kao i svih ranijih godina Turska je broj jedan među najpoželjnijim destinacijama. Turističke agencije imaju još oko 15 % slobodnih aranžmana za ljetovanje u ovoj zemlji.

“Već su destinacije skoro pune i veliki je interes građana, nakon prvomajskih praznika počela je ta velika ekspanzija.Destinacije se velikom brzinom pune tako da mogu slobodnu reći da trenutno jeste na nivou 2019 godine, možda, da do kraja sezone i prestigne 2019. godinu” kaže Edin Hasić, direktor turističke agencije Trans Turist Tuzla.

Darija Mrkić, agent prodaje turističkih aranžmana Golden Tours Tuzla istakla je da se definitivno ove godine bilježi porast zainteresovanih građana u odnosu na prethodne dvije godine, obzirom na to da je od 1. juna ove godine većina zemalja ukinula COVID mjere za ulazak u svoje države, konkretno govorimo i o Turskoj i o Egiptu i o Jadnranu odnosno Hrvatskoj za koje destinacije i bilježimo najveću zainteresovanost”

Zbog situacije na svjetskom tržištu, povećanja cijena namirnica i energenata, došlo je i do povećanja cijena turističkih aranžmana, posebno kada je riječ o cijenama avio karata. Cijene aranžamana bi mogle rasti i u narednom periodu.

“Evo već avio kompanije traže da se poveća cijena odnosno da se nekako amortizuje izuzetno visok trošak goriva, a mi ćemo vjerovatno morat povećat cijene voznih karata i na kraju će se to reflektovati na cijenu aranžmana”m ističe Edin Hasić, direktor turističke agencije Trans Turist Tuzla

Međutim, turističke agencije nude olakšice građanima, koje uglavnom i najviše koriste.

“Ono što je prednost kod ovih aranžmana, iako su cijene nešto povećane ove godine, putnici svoje aranžmane krenu da uplaćuju u januaru i samim tim rasporede na više mjesečnih rata, te izvrše plaćanje do samog polaska do jula i augusta” kaže Darija Mrkić, agent prodaje turističkih aranžmana Golden Tours Tuzla.

“ Ima dosta tih zahtjeva na odgođena plaćanja mi smo to nekako riješili kroz rani booking, objavimo rano našu ponudu, pa onda ljudi do polaska imaju mogućnost da to plaćaju u ratama, odnosno da plaćaju kroz shoping ili kreditne kartice na 12 ili više rata” istakao je Edin Hasić, direktor turističke agencije Trans Turist Tuzla

Turizam je djelatnost koja je pretrpjela najveće gubitke od početka pandemije korona virusom. Iako je ovogodišnja ljetna sezona izuzetna po broju zainteresovanosti građana za turističkim aranžmanima, oporavak turističkih agencija potrajat će još nekoliko godina, poručuju iz turističkih agencija.