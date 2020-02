Nakon hapšenja tuzlanskog policajca Tužilaštvo pojasnilo cijeli slučaj

Zbog različitih informacija koje su se danas pojavile u javnosti, nakon što je Federalna uprava policije-Terenski ured u Tuzli, lišila slobode policajca Policijske stanice Istok (PU Tuzla), smatramo više nego potrebnim da reagujemo.

Šta je utvrđeno istragom Federalne uprave policije?

Federalna uprava policije-Terenski ured Tuzla, je lišila slobode policijskog službenika T.O iz Policijske stanice Istok Tuzla nakon detaljnih provjera obavljenih o okolnostima događaja koji su predmet istrage. Radi se o događajima od 16. februara 2020. godine za koje su provjere, do lišenja slobode, trajale četiri dana.

Isti je osumnjičen za krivično djelo zlostavljanje u obavljanju službe, jer se radi o nezakonitoj upotrebi sile i nezakonitom lišenju slobode osobe zaustavaljene radi kontrole saobraćaja. Upotreba sile, prema Zakonu o policijskim službenicima i drugim relevatnim propisima, se primjenjuje samo kada je ugrožena sigurnost policajaca. Ali da li je sigurnost dva mlada policajca bila ugrožena od osobe koja ima 63 godine, koja je teško bolesna i koja im je upravo i ukazivala na te činjenice?

Radi konfuzije koju su izazvali određeni članovi Sindikata MUP-a TK u javnom prostoru, iznosimo i detaljnije činjenične navode o samom događaju.

U večernjim satima u nedjelju 16. februara u Ulici Armije BiH, naselje Brčanksa Malta u Tuzli, policijska patrola je zaustavila vozilo kojim je upravljao šesdesettrogodišnji M.B (rođen 1957. godine) iz Tuzle, dok je suvozač u automobilu bila njegova supruga, tužiteljica ovog Tužilaštva M.B.

Pri tome su isti bili vezani u automobilu, ali je na znak policije, vozač zaustavio automobil ispred policajaca na prostoru na kojem je bilo moguće stati, izašao iz automobila i dao na uvid vozačku i saobraćajnu dozvolu.

Policajac T.O mu je pregledao opremu u automobilu, a nakon što je zatvorio prtljažnik, isti policajac mu se obratio i rekao da je kažnjen sa 200 KM radi toga što nije bio vezan i zato što na automobilu ne posjeduje vidno istaknut sticker o registraciji vozila.

Na to je vozač negodovao i rekao da ne želi potpisati nalog da nije bio vezan, jer jeste bio, te da se slaže da potpiše nalog i kaznu za neistaknuti sticker, koji je svakako pokazivao da ima u automobilu, ali da nije postavljen na prednje vjetrobransko staklo, i da priznaje grešku i prekršaj.

Između vozača i policajca dolazi do objašnjavanja o tome da li je isti bio vezan ili ne, te se vozač žalio da ne vidi šta piše u prekršajnom nalogu jer ima naočale za vožnju a ne za čitanje, a oba policajca su nudli da nalog odmah i potpiše.

U isto vrijeme se drugi policajac u patroli obraća supruzi vozača i govori joj „Vi iz Tužilaštva bi trebali raditi svoj posao i da hapsite kriminalce“, jer je i ona negodovala radi prekršajnog naloga za pojas, tvrdeći da su i ona i suprug bili vezani.

Isti policajac, koji je bio u policijskom automobilu, je to izjavio nakon što mu je supruga oštećenog rekla da ne trebaju graditi svoju karijeru maltretirajući poštene građane, nego da trebaju raditi ono što im je osnovni posao i da trebaju otkrivati kriminal i kriminalce.

Oštećeni je nakon toga rekao policajcu T.O da će potpisati nalog samo da ga puste da ide kući i obratio se drugom policajcu i pitao ga „zašto ga tako čudno gleda“.

Nakon toga je policajac T.O koji je bio van policijskog automobila glasno rekao „Remećenje javnog reda i mira“, s leđa nogom udario M.B u desnu nogu, obuhtavio ga rukama iza leđa i bacio ga na tlo licem prema dole, zavrnuo mu na tlu ruke iza leđa, koljenom mu pritisnuo leđa, zatražio pomoć drugog policajca u automobilu da mu doda lisice, i vezao oštećenog sa rukama iza leđa. Tom prilikom je oštećenom nanio povrede zgloba desne noge i slomio mu naočale, jer je na tlo pao direktno glavom okrenut prema dole.

Sve to vrijeme, supruga oštećenog je govorila „šta to rade njenom suprugu i da su mu 63 godine i da je bolestan“.

Policajci su nakon toga oštećenog uveli u policijski automobil, odvezli u prostorije PS Istok, a suprugu ostavili na mjestu događaja.

Oštećeni je u policijskoj stanici, gdje je bio postavljen na stolicu, molio prisutne policajce da mu se lisice sa ruku premjeste naprijed zbog jakih bolova koje je osjećao u ramenima, kičmi i vratu, ali mu se policajac T.O unosio u lice i govorio „Ima da radiš ono što ja kažem“. Pri tome je oštećeni objašnjavao policijcima da ima jake bolove, da je bolestan i da mu se lisice premjeste naprijed, a sve to vrijeme mu se policajac T.O unosio u lice i govorio isto, što je kod oštećenog izazvalo osjećaj poniženosti i straha.

Nakon toga mu policajac T.O donosi pet prekršajnih naloga na potpis i traži da ih potpiše i pri tome mu ne želi ne saopćiti na šta se nalozi odnose.

Oštećeni mu je je rekao da nema naočale za čitanje i da mu se nalozi pročitaju, ali mu je nekod od policajaca premjestio lisice naprijed, dok ga je T.O i dalje zastrašivao i glasno naredio „potpisuj“ , te uzeo ruke oštećenog, pomjerio ih prema mjestu gdje treba potpisati, nakon čega ih je oštećeni i potpisao na taj način.

Poslije toga je policajac oštećenog odvezao i pustio na slobodu.

Pripadnici Federalne uprave policije su na dokumentovanju ovog događaja radili više od četiri dana, te je sinoć policajac T.O lišen slobode radi krivičnog djela koje mu se stavlja na teret i nad njim je izvršena kriminalistička obrada.

Danas je ovom Tužilaštvu, radi mjesne nadležnosti koje ima u ovom predmetu, dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i osumnjičeni je predat u nadležnost, te će biti ispitan.

Ovo Tužilaštvo će nakon neophodnih radnji vezanih za krivični postupak koje je potrebno provesti, predmet dostaviti Federalnom tužilaštvu FBiH radi određivanja nadležnosti drugog Tužilaštva iz Federacije u ovom predmetu jer je oštećeni suprug tužiteljice ovog Tužilaštva.

Reakcija Tužilaštva TK

Ovakve informacije, koje su neimenovani članovi Sindikata, navodno u ime Sindikata MUP-a TK plasirali u javnost, iako Sindikat želi potpunije informacije o događaju i o tome danas imaju sastanak, niti su dovoljne niti potpune da bi javnost bila informisana o događajima koji su prethodili lišenju slobode policajca.

Posebno smo iznenađeni zbog paušalnosti i proizvoljnosti ovakve komunikacije i tvrdnji određenih članova sindikalne organizacije MUP-a TK, a sve to bez zvaničnog saopćenja i stava organa tog Sindikata, što stvara pogrešnu sliku da iza toga stoji Sindikat, njegovi zvanični organi, a time i svi članovi sindikata-policijski službenici.

Ovo Tužilaštvo ima zakonom propisan autoritet otkrivanja i krivičnog gonjenja svih počinitelja krivičnih djela, bez obzira na njihovu administrativnu poziciju u institucijama vlasti ili bilo kog drugog osnova.

Ovo posebno dolazi do izražaja, jer oni koji u javni prostor iznose ovakve informacije ne raspolažu ni sa jednim dokazom koji je prikupljen tokom dosadašnje istrage koju je vodila Federalna uprava policije, a niti su bili očevidci bilo kojeg dijela događaja koji je predmet istraživanja.

Upravo takvim iznošenjem informacija u javnost, želi se dovesti u konflikt Sindikat policajaca i ovo Tužilaštvo, koje se „optužuje“ za nepravično i nezakonito postupanje u konkretnom slučaju, te da je Tužilaštvo reagovalo samo zato što je oštećeni suprug tužiteljice u ovom Tužilaštvu??

Ovaj događaj, koji je predmet manipulacije u javnom prostoru, jasnim pokazuje da određeni članovi Sindikata policije, koji stoje iza toga, žele da ostvare navodnu zaštitu prava svojih članova, ne raspolažući nikakvim konkretnim informacijama o događajima, pri čemu ne podržavaju vladavinu zakona u smislu da su svi građani ovog kantona, pa i članovi sindikata i policijski službenici, jednaki pred zakonom.

Da li se „brinu“ isti članovi Sindikata, kako se oni predstavljaju u medijima, i o tome da li se u policijskoj strukturi MUP-a TK nalaze osobe bliske organiziranim kriminalnim krugovima na području Tuzle i Tuzlanskog kantona.

Zašto u tom dijelu „pojedini“ članovi Sindikata policije MUP-a TK čute, pa im postavljamo pitanje, nalaze li za potrebno da reaguju i na činjenice sa kojim osobama prijateljske odnose ima njihov član, koji je bio drugi policajac u patroli koja je kritične večeri učestvovala u ovom događaju, i koji je ujedno i svjedok ovih događaja, i čiji je iskaz najblaže rečeno upitan i proturječan?

Upravo drugi policajac u patroli svoje prijateljske odnose ne krije sa osobama iz kriminalnog miljea u Tuzli i Tuzlanskom kantonu, Berizom Kabilovićem i ljudima bliskim njemu, koji su osumnjičeni za organizovani kriminal i vezano uz to za druga teška krivična djela, i čija je kaznena evidencija prepuna različitih krivičnih djela. O tome svjedoče javno objavljene slike policajca sa ovim osobama? Posebno je to bitno, jer i reakcije određenih članova Sindikata se odnose i na svjedočenje ovog policajca.

O tome javnost treba da prosudi sama kada pogleda slike takvih prijateljskih odnosa policajca i kriminalno aktivnih lica, te izvod krivičnih djela prijatelja policajca iz poslednje otvorene istrage i kaznenu evidenciju prijatelja istog policajca! Isti pollicajac se nalazi i u spotu koji podržava Kabilovića i koji je više nego sporan i uz koji se emituje pjesma „Brat za brata“.

Ovo Tužilaštvo, također, ima prethodna saznanja da je i policajac koji je lišen slobode u dobrim odnosima sa istim kriminalno aktivnim licima.

Istovremeno, supruga oštećenog, tužiteljica u ovom Tužilaštvu, je direktno uključena u rad na predmetu organizovane grupe Beriza Kabilovića!?

Na konferenciji za medije, kada su lišeni slobode Kabilović i drugi, sam komesar-direktor Uprave policije MUP-a TK, je naglasio da se određeni policajci dovode u vezu sa djelovanjem ove grupe i da su bliski ovim licima.

Javno objavljene slike policajca sa kriminalno aktivnim licima, izvod krivičnih djela iz poslednje istrage protiv Kabilovića i drugih, kao i kaznene evidencije „prijatelja“ ovog policajca ostavljamo javnosti na prosuđivanje, navodi se u saopćenju Tužilaštva TK.