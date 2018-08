Nakon kratkog i jakog nevremena: Štete se i dalje zbrajaju

Prije desetak dana jako nevrijeme praćeno kišom nosilo je sve pred sobom i napravilo brojne štete stanovnicima istočnog dijela Tuzle. Nova kiša, praćena vjetrom jačine 50 kilometara na sat, otpuhala je krovove sa zgrada i polomila drveće, ovoga puta u zapadnom dijelu grada. Odmah po dojavama građana, na teren su izašli pripadnic Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, kao i ekipe JKP Komunalac Tuzla. Uklanjali su polomljena stabala sa ceste, koja su od sinoć otežavala saobraćanje ali i kretanje na nekoliko lokacija u gradu.

„Mi inače imamo ekipe koje rade 24 sata. Odmah smo stupili u kontakt sa Vatrogasnom jedinicom. Oni su već bili na terenu i uklanjali ona stabla koja su blokirala saobraćajnice. Aktivnost je bila da se one samo privremeno uklone i ostave sa strane, a mi smo u jutarnjim satima nastavili do potpunog uklanjanja i obezbjeđenja prohodnosti.“ – kazao je Admir Bećirović – direktor JKP Komunalac Tuzla.

Štete nakon nevremena zabilježene su i u ulici Gine Herman u naselju Crvene njive, gdje je ekipa JKP Komunalac radila na uklanjanju polomljenih stabala.

„Mi smo izašli na teren da saniramo to što možemo sanirat. Malo toga je bilo što smo mogli učiniti sinoć jer nemamo toliko ljudstva, ali smo jutros od 6 sati počeli čistiti sve reone. Kad smo došli ovdje put je bio zakrčen skroz. U nekih sat vremena i ovdje je završeno. U ovom dijelu izgleda da više i nema vlasnika. Nije prvi put da mi dolazimo ovdje, a nikoga od tih ljudi čija je zemlja, jedino komšiluk traži pomoć koji koristi taj put.“

Lomljenju stabala prilikom sinoćnjeg nevremena, svjedočili su i stanovnici ovog naselja koji su, kako kažu, bili u strahu za svoje kuće.

„Nevrijeme je bilo jako, a nakon nebrige vlasti i zapuštenosti, posljedice su ovakve, vjetar je oborio drvo koje je palo na kuću jednog našeg susjeda. Evo vidite i sami kakva je situacija ovdje. Ja sam pod stresom, i moja kuća je bila u opasnosti. Čitavu noć sam bio budan.“ – kazao je Armel Hasanović, stanovnik ulice Gine Herman.

Osim što je nevrijeme pričinilo štete u brojnim tuzlanskim naseljima, one su pričinjene i na Javnim institucijama. Naime, krov Rudarskog instituta, pao je i oštetio susjedne barake, ali i nekoliko parkiranih automobila. Još jedna od Javnih institucija koja i dalje zbraja štete je i BKC Tuzla, čiji je krov odletio i nekoliko metara dalje. Iz Vlade TK poručuju da će pomoći Javnim institucijama u saniranju štete nakon sinoćnjeg nevremena.

„Javne ustanove gdje su bila oštećenja dužna su da resornom ministarstvu dostave izvještaj. Poslije toga bit će sagledavanje i priliv sredstava da li iz budžeta ili iz tekuće rezerve.“ – kazao je Miralem Nuhanović, ministar finansija TK.

Iako se cijeli današnji dan radi na saniranju šteta, one u većini slučajeva neće biti završene do nove kiše, a ona se očekuje i večeras i sutra. No, ni BKC ni Rudarski institut novi krov do večeras sigurno neće imati, a kada bi mogli, ovisit će isključivo o kantonalnoj Vladi.