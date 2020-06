Nakon kratkotrajnog daška ljeta, već danas ponovo slijedi destabilizacija vremena, a sedmica koja je ispred nas bit će ponovo promjenjivija i nestabilnija, istakao je Nedim Sladić, meteorolog.

Sladić ističe, kako će se destabilizacija vremena danas osjetiti uglavnom na području središnje i istočne Bosne, dok će se nakon toga prenijeti i na ostatak BiH. TK padavine može očekivati sutra, ali ne obilne, kao što su bile protekle sedmice.

Za razliku od prošlog juna kada smo već u ovo doba godine imali prvi izraženiji toplotni val sa temperaturama zraka do 36 ºC, ovogodišnji obilježavaju česti upadi vlažnih zračnih masa sa zapada te kruženje visinskih ciklona uglavnom istočnije od naših područja koje destabiliziraju atmosferu u vidu lokalnih pljuskova i grmljavine, ali i pojavom grmljavinskih nevremena koja su prošle sedmice bila česta pojava na širem području Zeničko-dobojskog i Tuzlanskog kantona.

Da bismo dobili stabilnije i sunčanije vrijeme tokom ljeta, nad našim područjem važan je utjecaj Azorske anticiklone, koja do sada još nije pružila značajnije svoj ogranak prema zapadnom Mediteranu. Također, utjecaj afričkih zračnih masa još uvijek nije došao do izražaja.

Poslije pretežno sunčanog jutra u većem dijelu zemlje, izuzev područja oko Kantona 10 i manjeg dijela jugozapadne Hercegovine gdje će biti male do umjerene naoblake, već prijepodne počet će dnevni razvoj oblačnosti koji se širi prema od centralnih predjela prema sjeveroistoku pa će u drugom dijelu dana prevladavati umjereno oblačno vrijeme. Jači razvoj oblačnosti uzrokovat će pojavu slabih i kratkotrajnih lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom koji su danas najizgledniji na višim nadmorskim visinama, prvenstveno na sjeveru i sjeveroistoku Hercegovine, u centralnim, istočnim i djelomično sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, uglavnom zapadni i jugozapadni, a temperatura zraka od 24 do 30 stepeni Celzijusa.

Utjecaj visinske ciklone osjećamo izraženije u ponedjeljak, budući da će u naše krajeve pristizati sve vlažniji zrak, a strujanje na sjeveru Bosne će se promijeniti na istočno i sjeveroistočno s kojim će pristizati manja količina svježijeg zraka. I dalje će u blizini talasati linije nestabilnosti u prostranom polju sniženog atmosferskog pritiska pa se prognoziraju izrazito nestabilne vremenske prilike, naročito u drugom dijelu dana kada se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina, koji nerijetko mogu biti mjestimično i obilniji. Toplija podloga i priliv nešto svježijeg zraka po visini za posljedicu ima uzdizanje toplijeg zraka sa podloge koji je topliji u odnosu na okolni uz izraženije ohlađivanje, širenje i kondenziranje zbog kojih može doći do vertikalnih razvoja oblaka i obilnijih izljeva padavina, nerijetko i pojave grmljavinskog nevremena koje je praćeno gradom manjeg zrna i jačim vjetrom. Temperature zraka shodno strujanju bit će niže, jutarnja od 11 do 18, a dnevna od 18 do 25 ºC.

Odmicanjem visinske ciklone prema jugoistoku, nad našim područjem i dalje će kružiti vlažan i nestabilan zrak sa istoka u prostranom polju sniženog zračnog pritiska pa će sve do četvrtka poslije sunčanijeg prijepodneva biti uslova za pojavu mjestimičnih pljuskova praćenih grmljavinom širom Bosne, a ne isključuju se mogućnosti pojave grmljavinskih nevremena, naročito na sjeveru Bosne u drugom dijelu dana.

Nakon 19. juna na prognoznim modelima vidljivo je vidno razilaženje rješenja, no nadati se da će do stabilizacije vremenskih prilika ipak doći. Jer kiše je bilo sasvim dovoljno da se spremimo za ljetno vrijeme i vreline kojih, sudeći po mnogobrojnim upitima na javnom prostoru, većina se zaželjela.