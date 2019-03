Nakon virtualnog prikaza ulica Općina Gračanica najavila i izradu virtualnog arhiva

Općina Gračanica ove sedmice predstavila je prvi detaljan virtualni prikaz ulica (Street View) uz interaktivnu mapu koja prezentuje objekte od privrednog, investicionog, kulturnog i turističkog značaja u općini.

Prezentaciji, koja je održana u Multimedijalnoj sali Općine prisustvovali su predstavnici javnih ustanova, privrednici te učenici gračaničkih škola. “Realizacija ovog projekta će omogućit kvalitetniju ponudu putem pružanja informacija koje omogućavaju olakšanu orijentaciju i filtriranje svih relevantnih informacija u svrhu unapređenja promocije objekata od privrednog, investicionog, kulturnog i turističkog značaja u općini Gračanica”, istakao je načelnik općine Gračanica, Nusret Helić.

Smart City postaje segment svih strategija razvoja

“Kroz ovu saradnju prateći moderne tehnologije pri vizualizaciji i prezentaciji podataka općina Gračanica se izdvaja u korištenju novih tehnologija. Posebno nam je drago što smo za realizaciju ovog projekta napravili sinergiju sa lokalnom zajednicom i uspješnim kompanijama iz Gračanice. Isto tako, drago nam je da će općina Gračanica ubuduće svake godine snimati virtualni prikaz ulica, te ga na taj način obnavljati. Iz navedenog proizilazi da će općina Gračanica biti prva u Bosni i Hercegovini koja će krenuti sa izradom digitalne virtualne arhive što će ovu općinu činiti jedinstvenom. Ovakav arhiv će omogućiti niz benefita poput praćenja razvoja općine, vršenja raznih analiza, te pružanja aktuelnih informacija sa terena odnosno virtualnog prikaza (Street View) tekuće godine. Značaj ovakvog arhiva se ogleda u činjenici da globalni servis Google Street View još nije došao u Bosnu i Hercegovinu, ali i tome da navedeni servis ažurira virtualni prikaz u regiji znatno rjeđe nego što to čini naš servis. Za razliku od Google-a i sličnih servisa dodatnu vrijednost našem projektu daje mogućnost manipulacije i korištenja prikupljenih podataka iz naše infrastrukture u različite svrhe, a u zavisnosti od potreba općine. Zamislite da se sada možete vratiti 10 godina unazad i virtualno prošetati svaki metar kroz općinu ili grad. To bi bio jedinstven doživljaj za svakog građanina, a pored toga to će ostati jedinstven arhiv”, istakao je Elvir Salčinović direktor servisa Rutmap.

U mnogim svjetskim gradovima izrada rješenja za pametne gradove (Smart City) postaje važan segment svih strategija i promišljanja o budućem razvoju.

Za pristup prvom detaljnom virtualnom prikazu ulica (Street View) općine Gračanica posjetite link