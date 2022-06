Narandžasti meteoalarm zbog ekstremno visokih temperatura

Zbog izuzetno visokih temperatura, Federalni hidrometeorološki zavod je izdao narandžasto upozorenje koje na snazi ostaje tokom cijele sedmice, odnosno do 01. jula.

Preporučuje se reducirano kretanje, naročito za starije, trudnice, djecu i osjetljive osobe.

Toplo će biti i narednih dana:

U utorak 28.06.2022., sunčano uz umjeren porast naoblake poslije podne. U drugom dijelu dana lokalno slabi pljuskovi su mogući ponegdje u Bosni. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40 °C.

U srijedu 29.06.2022., sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana. U večernjim satima lokalni pljuskovi su mogući na sjeveroistoku Bosne. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40 °C.

U četvrtak 30.06.2022., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 °C.