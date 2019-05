Narandžasto upozorenje za veći dio Bosne, za sada u TK mirno i bez poplava

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog očekivanih obilnijih padavina do 16. maja, za veći dio Bosne. Maksimalne padavine se očekuju u centralnim, sjeverozapadnim i djelimično sjeveroistočnim područjima Bosne. Od srijede pa do kraja sedmice intenzitet padavina bi trebao slabiti. Podsjetit ćemo da su prije pet godina, u isto vrijeme našu zemlju zahvatile padavine, iza kojih su došle poplave i klizišta.

Meteorolozi očekuju slične vremenske prilike kao i 2014. godine. Prethodnih dana izdali su upozorenja za građane i institucije. Štabovi i službe civilnih zaštita također su poduzeli odgovarajuće preventivne mjere zaštite i spašavanja kako bi se umanjile posljedice eventualnih poplava. Također meteorolozi prognoziraju niske temperature za ovo doba godine.

”Maksimalne dnevne količine padavina moguće su i do 40 milimetara. Nestabilno vrijeme očekuje se i u nastavku sedmice, kada su mogući svakodnevni pljuskovi i grmljavina. Jutarnje temperature zraka u Bosni prognoziraju se između 3 i 8 a na jugu zemlje do 11 stepeni. Maksimalne dnevne temperature očekuju se između 6 i 12, a na jugu zemlje do 18 stepeni”, navodi Dženan Zulum, meteorolog u Federalnom hidrometeorološkom zavodu.

Trenutno je stanje mirno kada je u pitanju Tuzlanski kanton, nema poplava niti klizišta. Hidrološke stanice Modrac i Karanovac u vodotoku Spreče danas ne bilježe povećan vodostaj, kao ni stanica Srebrenik u vodotoku Tinje. Ono što meteorolozi predviđaju do kraja sedmice jesu više temperature u odnosu na današnje, maksimalno do 20 stepeni Celzijusa. Poslije padavina, uslijedit će sunčaniji period.

”U periodu od 20. do 27. maja prognozira se toplije, stabilnije vrijeme sa nešto više sunčanih intervala. Lokalni pljuskovi su mogući u Bosni. Za dane vikenda 25. i 26. maja moguće su izraženije padavine u Bosni”, ističe Zulum.

U ovom prognoziranom periodu očekuju se također više temperature u odnosu na današnje, pa će se dnevne kretati do 22 stepena u Bosni, a u Hercegovini do 25 stepeni Celzijusa.

Nepovoljne biometeorološke prilike narednih dana uzrokovaće jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika i meteoropata, stoga je preporučljivo reducirati kretanje i ne pretjerivati sa aktivnostima.