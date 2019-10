Naredna četiri dana u BiH sunčano, temperature do 27 stepeni

U Bosni i Hercegovini sutra će jutro i dio prijepodneva u centralnim i istočnim područjima Bosne biti pretežno oblačno i maglovito, uz postepeno razvedravanje tokom dana.

U ostalim područjima bit će pretežno sunčano. Puhat će vjetar slab do umjeren, uglavnom, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu od 10 do 16, a dnevna od 17 do 22, na jugu od 21 do 26 stepeni.

Za subotu, 12. oktobra u BiH se prognozira sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove bit će s maglom i niskim oblacima. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu od 12 do 17, a dnevna od 22 do 27 stepeni.

U BiH u nedjelju, 13. oktobra bit će sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu od 12 do 17, a dnevna od 21 do 27 stepeni.

U ponedjeljak, 14. oktobra u BiH će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu od 12 do 17, a dnevna od 21 do 27 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.