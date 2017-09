Naredna dva dana bez struje dijelovi Tuzle i Srebrenika

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 13.09.2017. godine (srijeda) na području Grada Tuzla u ulici Alekse Šantića u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

Dana 14.09.2017. godine (četvrtak) na području:

1. Grada Tuzla u ulici Bukinjska u vremenu od 08:30 do 17:30 sati.

2. Općine Srebrenik:

– u naselju Donji Moranjci u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u ulicama: Kiseljačka i 9. Septembra u vremenu od 12:00 do 13:30 sati,

– u ulici 25. Novembra u vremenu od 13:30 do 15:00 sati.