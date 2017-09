Naredna dva dana prekidi u isporuci električne energije u Tuzli, Banovićima, Kalesiji, Srebreniku i Sapni

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 19.09.2017. godine (utorak) na području:

1. Grada Tuzla:

-u ulicama: Bosne Srebrene, Mustafe Hukić i Univerzitetska u vremenu od 12:00 do 15:30 sati,

-u naseljima: Dragulje, Lipnica, Matići, Karagići, Marjanovići, Marići, Srednja Lipnica, Malkoči, Gornja Lipnica, Jurići, Trstje, Snoz, Tisovac, Šikara, Ljepunice, Razinoge, Dobrnja, Čanići, Dorić Mahala, Hasanovac te u ulicama: Proleterskih Brigada i Ozrenska u vremenu od 09:00 do 16:00 sati.



2. Općine Banovići:

-u naselju Hrvati u vremenu od 08:30 do 10:00 sati,

-u naselju Hrvati kod džamije u vremenu od 10:15 do 12:00 sati,

-u naselju Mačkovac kod brane u vremenu od 12:30 do 15:00 sati.



3. Općine Kalesija u ulicama: Halisijska, Karlovača i Senada Hodžića 12:30 do 14:00 sati.



4. Općine Srebrenik:

-u naseljima: Brda, Murati i Salihbašići u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

-u naseljima: Sladna, Ahmići,Pirage, Omerbašići, Kovačevići u vremenu od 11:00 do 13:00 sati,

-u naseljima: Vikale, Hodžići, Hrvati i Gulami u vremenu od 13:00 do 15:00 sati,

-u naseljima: Omerbašići prema sušari i dio naselja Pirage prema sušari u vremenu od 15:00 do 16:00 sati.

Dana 20.09.2017. godine (srijeda) na području:

1. Grada Tuzla:

– u ulici Vukovarska u vremenu od 08:30 do 13:30 sati,

– u ulici Otokara Keršovanija u vremenu od 13:30 do 15:30 sati.



2. Općine Banovići:

– u naseljima: Grab Potok i dio naselja Mačkovac iznad mosta u vremenu od 08:30 do 10:00 sati,

– u naselju Stanovi u vremenu od 10:30 do 12:00 sati.

3. Općine Sapna:

– u naseljima: Kraljevići, Kobilići, Međeđa, Nezuk, Baljkovica, Zaseok u vremenu od 10:00 do 10:30 sati,

– u naseljima: Goduš i Žuje – Šarci u vremenu od 08:30 do 16:00 sati.

4. Općine Kalesija u naselju Gornji Raici u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.