Naredna dva dana prekidi u isporuci struje u Tuzli, Lukavcu i Srebreniku

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 06.02.2018. godine (utorak) na području:

1. Grada Tuzla u ulici Rudolfa Vikića u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

2. Općine Srebrenik u dijelu naselja Špionica Donja u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 07.02.2018. godine (srijeda) na području:

1. Grada Tuzla:

– u ulici Isaka Samokovlije u vremenu od 08:15 do 12:15 sati,

– u ulicama: Slavinovići i Goste Lazarevića u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naselju Hukići u vremenu od 12:15 do 14:15 sati.

2. Općine Lukavac u naseljima: Gornje Poljice, Donje Poljice i dio naselja Babice (od restorana ” Čamdže” do raskršća za Orahovicu) u vremenu od 09:00 do 15:0 sati.