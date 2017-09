Naredna dva dana radovi na elektro mreži: Prekidi u isporuci struje na području Tuzle i Gračanice

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 12.09.2017. godine (utorak) na području:

1. Grada Tuzla u naselju Slanac u vremenu od 08:30 do 13:30 sati.

2. Općine Gračanica:

– u naseljima: Stjepan Polje i Malešići u vremenu od 11:00 do 13:00 sati,

– u naseljima: Straževac, Seljanuša, Gornja Lohinja, Vranovići, Doborovci, Džakule, Trnovci i Prijeko Brdo u vremenu od 13:00 do 15:00 sati.

Dana 13.09.2017. godine (srijeda) na području Grada Tuzla u ulici Alekse Šantića u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.